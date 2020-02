Nella diretta di questa sera di 24 febbraio del GF Paola Di Benedetto e Fabio Testi hanno avuto una lite: l’ex Madre Natura è scoppiata in lacrime. Ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello VIP gli animi di alcuni concorrenti non sono del tutto tranquilli. E’ da pochi minuti iniziata una nuova puntata del reality più famoso d’Italia e non è mancata la prima lite in diretta: oggi 24 febbraio Fabio Testi e Paola Di Benedetto hanno avuto una pesante discussione che ha turbato Madre Natura, coinquilina della casa di Cinecittà. Paola ebbe un duro confronto con Antonio Zequila nella scorsa puntata: lei lo accusò di essere un ‘cafone’ per averci provato con una ragazza molto più piccola di lui, precisamente Sara Soldati. E’ stato mostrato un video, non appena cominciata la puntata di questa sera, in cui Fabio Testi accusa la Di Benedetto e difende il suo coinquilino ed amico napoletano. Ecco cosa è accaduto subito dopo la clip mandata in onda.

GF VIP, Paola Di Benedetto in lacrime: le pesanti parole di Fabio Testi

Fabio Testi in un confessionale ha accusato Paola di Bendetto di ‘essere diventata una vipera, una ragazzina con un bel corpo, senza anima o personalità‘ dopo aver assistito alla lite tra la modella ed Antonio Zequila. ‘Presuntuosa, messa lì per il bel fisico’ ha continuato il concorrente del Grande Fratello VIP. Le parole del noto attore hanno turbato particolarmente la giovane Madre Natura.

Fabio Testi ha difeso il suo amico, nella diretta di stasera 24 febbraio 2020, sottolineando di aver sempre scherzato insieme sul carattere del napoletano. Ma perchè ha detto a Paola di non avere personalità?. “Io da quando sono qui dentro non sono mai riuscito a scambiarmi parole con lei perchè ha un’atteggiamento da donna bella e basta” sono le parole dell’attore. Durante la discussione è intervenuta anche Wanda Nara per difendere la Di Benedetto. “Un conto è avere talento ed avere la bellezza, un conto invece è vivere da bella donna ed imporre ad altri di essere la più bella” ha concluso Testi. Paola molto turbata non è riuscita a trattenere le lacrime per quanto ascoltato.