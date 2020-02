Elettra Lamborghini, incidente con l’anello: la cantante chiede aiuto ai fan

Incidente con l’anello per Elettra Lamborghini: la cantante ha chiesto aiuto ai fan attraverso le stories dell’account ufficiale Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e seguite in Italia. L’artista di recente si è esibita per la prima volta sul palco dell’Ariston di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”. Nonostante il brano sia stato poco apprezzato dalle giurie della manifestazione canora, sulle piattaforme di streaming invece è uno dei più ascoltati. I fan hanno seguito la rampolla della famiglia Lamborghini anche nella città dei fiori. Fuori all’albergo che ospitava la cantante ogni giorno si formavano file lunghe parecchi metri. Elettra è sempre stata gentile con i fan ed è scesa ogni giorno per firmare autografi e scattare foto. La cantante, subito dopo l’esperienza sanremese, è partita con il suo instore per incontrare i fan in tutta l’Italia. A causa del Coronavirus però è stata costretta a rinviare alcune date.

Elettra Lamborghini, incidente con l’anello

La Lamborghini racconta la sua giornata tra le stories di Instagram, dove conta oltre cinque milioni di seguaci. Le sue stories sono sempre seguitissime, così come le sue foto, che raggiungono migliaia e migliaia di like. Oltre a raccontare la sua giornata, la cantante interagisce anche con i fan. Oggi, ad esempio, ha chiesto aiuto ai suoi seguaci, perchè ha avuto un incidente con l’anello. La fede che le ha regalato il fidanzato Afrojack le crea un’irritazione, nonostante non le vada stretta. La cantante allora ha scattato una foto e l’ha pubblicata tra le stories con un sondaggio: “Anche a voi succede? (Prima era peggio)“. La Lamborghini poi ha pubblicato un’altra foto, scrivendo: “Ho spostato l’anello per farvi vedere, non mi va stretto“.

Non sappiamo come i fan abbiano cercato di aiutare la Lamborghini. Se dovesse continuare così, il fidanzato Afrojack sarà costretto a regalarle un nuovo anello.