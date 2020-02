Quando finisce Il Segreto? Le indiscrezioni sull’ultima puntata della soap

Brutta notizia per i fan de “Il Segreto”: la soap opera chiude definitivamente, ecco quando finisce e quando andrà in onda l’ultima puntata della soap opera

Una brutta notizia arriva dalla Spagna: la casa di produzione de “Il Segreto“, soap opera molto amata in Italia, sta preparando il gran finale. La soap dunque chiude definitivamente e la notizia ha mandato nello sconforto i telespettatori italiani. La serie tv in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana è seguitissima e ogni giorno totalizza un numero molto alto di ascolti. Probabilmente, però, nel paese d’origine la soap non sta più riscuotendo un certo successo e per questo motivo i produttori hanno deciso di girare il capitolo finale. Di seguito vi diciamo quando finisce la soap opera spagnola in Italia e quando potrebbe andare in onda l’ultima puntata.

Quando finisce Il Segreto?

Dopo nove anni di messa in onda, oltre duemila puntate e ben undici stagioni, la soap opera spagnola chiude definitivamente i battenti. La notizia ha mandato nello sconforto i telespettatori italiani, che ogni pomeriggio seguono con trasporto emotivo le vicende degli abitanti di Puente Viejo. La notizia ovviamente non ha colpito solo l’Italia, ma anche tutti gli altri paesi in cui viene trasmessa la serie televisiva. La soap opera, infatti, è trasmessa in sessanta paesi. La casa di produzione sta preparando il finale di stagione, che andrà in onda già quest’anno in Spagna. Dato che in Italia siamo indietro di circa sei mesi, è probabile che la soap opera finirà il prossimo anno. L’ultima puntata, dunque, potrebbe andare in onda nei primi mesi del 2021.

Quali sono le anticipazioni riguardo all’ultima puntata della soap opera spagnola? Pare che per il gran finale di stagione torneranno moltissimi personaggi: da Emilia Ulloa a Saul Prudencio, fino a Camilla e Aurora. Tutti personaggi che hanno fatto la storia della serie tv girata in Spagna. Nel gran finale di stagione, inoltre, i telespettatori conosceranno finalmente il grande segreto di Puente Viejo.