Italia’s Got Talent 10, svelato il conduttore della finale: è proprio lui a sostituire Lodovica Comello.

Manca sempre meno al gran finale di Italia’s Got Talent 10. E, come è stato annunciato già da qualche settimana, a condurre la puntata finale dello show non sarà la veterana Lodovica Comello. La ventinovenne non ci sarà per via della sua prima gravidanza, giunta ormai agli sgoccioli. Chi è quindi il sostituto che prenderà il posto della Comello nel’ultima puntata, in onda venerdì 6 marzo alle ora 21.30 su Sky? Ebbene, Tv Blog ne ha svelato il nome del conduttore. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo diciamo subito.

Italia’s Got Talent 10, svelato il conduttore della finale: è Enrico Papi

Sarà Enrico Papi a condurre l’ultima puntata della quinta edizione targata Sky di Italia’s Got Talent. Il padrone di casa di Guess my age, quindi, sostituirà Lodovica Comello soltanto nella puntata finale dello show, che andrà in onda in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà venerdì 6 marzo 2020 a partire dalle ore 21 e 30. A svelare il nome del conduttore del gran finale è stato TV Blog, dopo le tante voci trapelate sul web. Che la Comello non fosse sul palco di IGT nella finale, infatti, era già noto da un po’: la nascita del suo primo figlio dal marito Tomas Goldshidt, infatti, è prevista proprio per quei giorni. Sarà quindi il conduttore di Guess My age, il quiz in cui lo scopo è indovinare l’età, a prendere le redini della puntata finale di Italia’s Got Talent.

Con la sua simpatia, Enrico Papi riuscirà senza dubbio a non far sentire la mancanza della veterana Comello. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire chi la spunterà nell’ultima puntata del famoso talent. E voi, vedrete il gran finale?