Caterina Balivo, look per il party: l’abito che indossa è scollato, ma tutti guardano lì; ecco il dettaglio che ha catturato tutti.

Lei è senza dubbio una delle conduttrici più amate della nostra tv. Tutti i giorni fa compagnia a milioni di italiani con le sue interessanti interviste a Vieni da me. Si, parliamo proprio di lei, Caterina Balivo. La splendida napoletana, che ha compiuto 40 anni proprio qualche giorno fa, è davvero molto seguita dai fan. E non solo nelle sue trasmissioni televisive! Anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo, Caterina può contare su un milione e 300 mila followers. Numeri da capogiro, come da capogiro è l’ultimo scatto pubblicato dalla Balivo sul social. La conduttrice ha partecipato ad una festa anni ’30, in occasione del compleanno di un’amica. Per la serata, Caterina ha indossato un abito davvero splendido, caratterizzato da una notevole scollatura. Ma gli occhi dei fan cadono su un altro dettaglio. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito.

Caterina Balivo, look per il party di un’amica: l’abito è scollato, ma le sue gambe conquistano i fan

Caterina Balivo è una delle donne più seguite della nostra tv. E, come abbiamo già detto, lo è anche sui social. Dove la bellissima conduttrice ama postare foto e video delle sue giornate: dai backstage di Vieni da me, agli attimi di vita quotidiana. Quello di Caterina su Instagram è un vero e proprio ‘diario’. E i fan amano seguire le ‘avventure social’ della conduttrice, che ieri sera ha partecipato a un party anni ’30 per il compleanno di un’amica. Un party in cui ha indossato un abito stupendo, che non è passato inosservato. Un abito a frange, con scollatura in bella vista. Date un’occhiata ad alcuni commenti apparsi sotto il post:

Eh si, ve lo avevamo detto. Il look della Balivo è davvero impeccabile. Il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei followers, che si sono concentrati su un dettaglio in particolare. Gli occhi di tutti cadono proprio lì:

Eh si, proprio così: tutti pazzi per le gambe di Caterina Balivo! Non è la prima volta che Caterina riceve i complimenti per le sue gambe, che quest’abito ( e la posa nello scatto) ha messo particolarmente in risalto. Che dire, look assolutamente promosso per la bellissima Caterina. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!