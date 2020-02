Massaggio alle gambe per la conduttrice di Vieni da Me e quello che le dice l’estetista fa spalancare gli occhi a tutte le fan.

La conduttrice di Vieni da Me, Caterina Balivo, è molto bella, lo sappiamo. Il suo fisico mozzafiato lo vediamo praticamente ogni giorno in televisione. La donna infatti nel suo programma pomeridiano in onda su Rai 1, è sempre bellissima e con look invidiabili. Ma non solo: sportiva, tonica e molto magra, la Balivo ha questo corpo da sogno che moltissime fan le invidiano. E dopo aver visto le sue ultime storie su Instagram probabilmente ancora di più.

Il massaggio di Caterina Balivo

Caterina nell’ambito del suo programma, Vieni da Me, ospita ogni giorno moltissimi artisti, personaggi famosi dello sport e della televisione. Tutti si raccontano e svelano al pubblico a casa alcune importanti curiosità inerenti la loro vita privata. Anche Caterina Balivo si dedica al rapporto con i fan e i followers e, spesso, condivide con loro alcuni momenti importanti della sua giornata. Esattamente come ha fatto poco fa quando ha condiviso una storia su Instagram durante un massaggio, non sappiamo se defaticante o anticellulite, fatto sta che quello che l’estetista dice a Caterina ci lascia sconvolte.

Le parole della sua estetista

Su Instagram vediamo Caterina Balivo sdraiata a pancia sotto mentre si fa fare un massaggio alle gambe. Oltre a notare immediatamente il suo fisico perfetto e statuario, con un lato B che non presenta nessun tipo di imperfezione, la conduttrice di Vieni da Me fa una domanda all’estetista: “Come va la situazione cellulite in una 40enne da qualche giorno?”. La massaggiatrice sorridendo ammette che la donna non ne ha nemmeno un po’. Caterina allora ride e dice che è bugiarda, ma la professionista, continuando a massaggiare ribadisce che il fisico della Balivo è praticamente perfetto e che, soprattutto non ha cellulite.

Siamo tutti contenti per lei, ma in noi scatta l’invidia. Quante vorrebbero avere sia il tempo di farsi fare un massaggio alle 10 del mattino che sentirsi dire che non hanno nemmeno un filo di cellulite? Probabilmente tutte noi!