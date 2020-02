Il Segreto sta per chiudere i battenti definitivamente: cosa vedremo in tv al posto de la soap opera spagnola? Ecco la risposta.

La notizia è arrivata qualche giorno fa. E non ha affatto reso felici i telespettatori. Parliamo della definitiva chiusura della soap opera Il Segreto. La telenovela spagnola giunge al termine dopo ben nove anni di storie emozionanti ed intriganti. A comunicare la notizia è stato Antena 3, il canale di messa in onda spagnolo. Una decisione che, con ogni probabilità, deriva dal calo di ascolti che, negli anni, ha interessato la soap opera. Che, gli autori garantiscono, avrà comunque un finale degno di essere ricordato. Ma la domanda che i fan ora si pongono è la seguente: cosa vedremo in tv al posto de Il Segreto? La risposta ufficiale non è ancora arrivata, ma ecco alcune interessanti ipotesi.

Cosa vedremo al posto de Il Segreto in tv? Un’ipotesi vince su tutte

Il Segreto chiude definitivamente i battenti: una doccia fredda per i telespettatori della soap opera, che per anni ha appassionato milioni di fan in tutta Europa. La notizia arriva dalla Spagna ed è, purtroppo, super ufficiale. In attesa del gran finale, che vedrà il ritorno a Puente Viejho di tanti amatissimi personaggi della soap, in molti si stanno già chiedendo cosa sostituirà la famosa telenovela. Ebbene, la nuova programmazione di Canale 5 non è stata ancora resa nota, anche perché manca un bel po’ all’ultima puntata de Il Segreto: la telenovela spagnola andrà in onda per tutto il 2020. Cosa vedremo in tv quando Il Segreto terminerà? Ebbene, c’è un ipotesi da non sottovalutare: il gran successo in Italia della soap turche mandate in onda nelle ultime due estati potrebbe spingere Mediaset a lanciarne una nuova. Le serie turche Cherry Season e, soprattutto, Bitter Sweet con il bellissimo Can Yaman hanno appassionato tantissimo i fan italiani. Che in Italia possa arrivare una nuova intrigante storia proprio dalla Turchia? Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

In attesa di scoprire la nuova programmazione di Canale 5, i fan de Il segreto potranno godersi ancora per un po’ le storie dei loro beniamini. Storie che, gli autori hanno chiarito, avranno tutte una conclusione: nulla sarà lasciato al caso.