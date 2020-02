Michelle Hunziker, shooting fotografico ‘selvaggio’ alle Maldive: la conduttrice viene ripresa in una posizione ‘particolare’ e lascia i fan a bocca aperta.

Michelle Hunziker sa sempre come far impazzire o suoi fan. La conduttrice è una delle più amate in tv e anche sui social. La sua bellezza mozzafiato, che a volte mostra anche su Instagram con foto e video ‘bollenti’, si accompagna al suo carattere a dir poco esplosivo. Michelle, infatti, ha una personalità vulcanica, che fa impazzire i suoi tantissimi fan. Innamorata pazza di suo marito Tomaso Trussardi, come dimostra anche sui social, la conduttrice mette sempre la sua famiglia al primo posto, ma dedica molto tempo al suo lavoro. In questi giorni, ad esempio, si trova alle Maldive, dove sta scattando alcune foto davvero da urlo. Poche ore fa ha condiviso con i fan alcuni momenti del suo shooting piuttosto ‘selvaggio’, in cui è stata ripresa in una posizione molto ‘particolare’: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Michelle Hunziker, shooting ‘selvaggio’ alle Maldive: la posizione è molto ‘particolare’, ecco cos’è successo

Michelle Hunziker è sempre molto attiva sui social e pubblica sul suo profilo Instagram tutto quello che le succede. Poche ore fa, ad esempio, la conduttrice ha condiviso con i fan tutti i momenti del suo servizio fotografico alle Maldive. Si tratta di uno shooting con un tema piuttosto ‘selvaggio’. Michelle, infatti, dovrà rappresentare ‘Sheena, Regina della Giungla’, la famosa protagonista della serie tv america omonima. Per ottenere un risultato del genere, la truccatrice e amica della Hunziker, Laura Barenghi, è stata messa a dura prova, soprattutto per quanto riguarda l’acconciatura. Sapete come ha fatto a renderla così ‘wild’? A spiegarlo è la stessa Michelle, che ha condiviso delle storie in cui si trova in una posizione davvero ‘particolare’.

Come si vede dalle immagini, la Hunziker è a testa in giù e Laura le sta mettendo in testa una grande quantità di schiuma da barba. “Così magari ti va il sangue al cervello e cominci a ragionare”, scherza con lei la sua truccatrice, che in questo modo è riuscita a ottenere l’effetto desiderato. Correte sul profilo di Michelle per vedere il risultato!