Serena Enardu ha un ‘problema’: “Mi è venuta nella casa del GF Vip”, cos’è successo all’ex tronista sarda, ecco tutti i dettagli del suo racconto su Instagram.

Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata in casa dopo circa un mese dall’inizio del programma, l’ex tronista è riuscita a riconquistare la fiducia e l’amore del suo ex, Pago, che era al GF dalla prima puntata. I due hanno vissuto un nuovo inizio davanti alle telecamere, ma hanno anche avuto diversi problemi con alcuni inquilini, tanto che sono finiti in nomination e sono stati eliminati nel giro di due puntate. Ora entrambi sono tornati alla vita di prima. Serena ha riabbracciato suo figlio Tommaso e sua sorella Elga ed è sempre molto attiva sui social. Poco fa su Instagram ha raccontato di un suo ‘problema’, che è nato proprio all’interno della casa del Grande Fratello: ecco di cosa si tratta.

Serena Enardu racconta il suo ‘problema’: è nato proprio nella casa del GF Vip, ecco di cosa si tratta

Serena Enardu è uscita dalla casa dapochi giorni e pian piano è tornata alla sua vita di sempre. Ora che anche Pago l’ha raggiunta, i due potranno mettere alla prova il loro rapporto e capire se la riconciliazione avvenuta nella casa ha portato i frutti sperati. Intanto, però, la Enardu sta affrontando un ‘problemino’, che è cominciato proprio durante il reality. Nelle sue storie Instagram l’ex tronista ha infatti raccontato di essere stata con sua sorella Elga da un otorino, perché ha problema al naso.

“Ho una piccola infezione che mi è venuta nella casa, per via dell’aria condizionata. Lì la situazione è molto chiusa e mi si è irritato tutto il naso”, ha raccontato Serena.

Nulla di grave, fortunatamente, per Serena, che però si è trovata a dover affrontare questo spiacevole imprevisto. Ma di certo, con la sua tenacia, supererà anche questo.