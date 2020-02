Dopo Pio ed Amedeo, per la puntata di sabato di C’è Posta per Te è atteso un altro super ospite: lui è un fuoriclasse del calcio italiano, di chi si tratta.

Di una cosa siamo certi: la puntata di C’è Posta per Te di sabato 29 Febbraio sarà davvero imperdibile. Non soltanto perché, come al solito, verranno raccontato delle storie incredibili e super emozionanti, ma anche per tutti gli ospiti che, per il settimo appuntamento del suo show del sabato sera, Maria De Filippi ha deciso di regalare al suo tanto amato e tanto affezionato pubblico. Qualche ora fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di Pio ed Amedeo che, come raccontato in un nostro recente articolo, hanno inviato la posta ad una coppia davvero speciale per lo spettacolo italiano. Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto trapelato da un’anticipazione svelata dal profilo social ufficiale del programma, ci sarà anche un altro super ospite a rendere imperdibile l’appuntamento. Ecco di chi parliamo.

C’è Posta per Te, svelato un altro super ospite: è un calciatore di Serie A

Per la settima puntata di C’è Posta per Te, Maria De Filippi, come è suo solito fare, ha pensato a tutto nei minimi dettagli. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, il duo comico pugliese allieterà l’affezionato pubblico del people show di Canale 5 con uno spettacolare davvero imperdibile, ma anche l’altro super ospite svelato non sarà affatto da meno. Stando ad una clamorosa anticipazione pubblicata sul profilo social ufficiale del programma, sabato 29 Febbraio ad entrare nel famoso studio dello show sarà proprio lui. Parliamo di un noto e super talentuoso calciatore italiano. A chi facciamo riferimento? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Il fuoriclasse della Juventus e l’ex punta del Milano e del Napoli sarà il super ospite della puntata di sabato 29 Febbraio di C’è Posta per Te. Da come si può chiaramente capire, quindi, l’argentino sarà il regalo di una storia davvero commovente. Cosa succederà? Lo scopriremo molto presto.