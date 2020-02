Filippo Magnini, splendida notizia: l’ex nuotatore è stato assolto dal TAS, che ha annullato la sua squalifica per doping, lo sfogo del campione su Instagram è da brividi.

Filippo Magnini può finalmente festeggiare. Dopo quasi 1 anno e mezzo di sofferenza, l’ex nuotatore, due volte campione del mondo nei 100 stile libero, può tornare a sorridere. Nel novembre del 2018, infatti, una pesante condanna aveva macchiato la sua carriera. Magnini era stato squalificato per 4 anni per tentativo di doping, e la durissima sentenza era stata poi confermata anche in secondo grado dal Tribunale Nazionale Antidoping, nel maggio del 2019. Non è stato un periodo facile, dunque, per Filippo. Ma ora è solo acqua passata. E’ di pochissimi minuti fa, infatti, la notizia che Magnini è stato completamente assolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, che ha annullato la sua squalifica: l’ex campione di nuoto si è sfogato su Instagram con parole da brividi.

Filippo Magnini assolto dal Tas, squalifica annullata: ecco lo sfogo del nuotatore su Instagram, parole da brividi

FIlippo MAgnini può finalmente festeggiare una splendida notizia. L’x campione di nuoto è stato assolto dal TAS, che ha annullato la sua squalifica di 4 anni per tentativo di doping, che il Tribunale Nazionale Antidoping gli aveva confermato anche in secondo grado. Il nuotatore, che sta vivendo un periodo felice dal punto di vista personale per le future nozze con Giorgia Palmas, può finalmente vedere di nuovo immacolata anche la sua carriera. “Sto tremando dalla gioia”, ha scritto sul suo profilo Instagram, dove ha commentato la sentenza del Tribunale. “Ho vinto. Sono sempre stato una persona e un atleta corretto”, ha dichiarato Magnini nella didascalia della foto che ha pubblicato.

La gioia del campione è davvero palpabile, e di certo saranno felicissimi anche i suoi tantissimi sostenitori, che hanno sempre creduto alla sua innocenza e che oggi possono finalmente festeggiare con lui.