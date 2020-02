Nella prima serata del Serale di Amici 19 gli allievi duetteranno con incredibili ospiti: è stato annunciato, tramite il profilo Instagram, con chi canterà Gaia Gozzi nella prima sera. Ecco di chi si tratta.

Manca un solo giorno alla prima del Serale di Amici: la diciannovesima edizione del talent comincia con tante novità. Non ci saranno quest’anno le due squadre, bianchi e blu, ma sarà un tutti contro tutti! Inoltre nelle ultime tre sere ci saranno tantissimi ospiti, come ha annunciato Maria De Filippi in conferenza stampa di presentazione ai media del suo talent show. Nella puntata del daytme, in onda su Real Time, oggi 27 febbraio alcuni concorrenti hanno saputo con chi dovranno duettare nella prima serata di Amici. Curiosi di sapere con chi canteranno? Vi sveliamo tutto.

Amici 19 il Serale, Gaia Gozzi esplode di gioia: duetterà proprio con lei

Gaia Gozzi nella casetta insieme ai suoi colleghi ed amici ha scoperto che canterà insieme ad Emma Marrone! La giovane allieva, ex di X Factor, è esplosa dalla gioia non appena scoperto l’artista! La cantante salentina da pochi mesi ha pubblicato il suo sesto lavoro ‘Fortuna’ ed è stata non solo vincitrice nel 2010 dello stesso talent ma ha ricoperto anche il ruolo di coach nelle passate edizioni. Emma duetterà con Gaia con ‘Stupida allegria’, il suo ultimo singolo. Questo il video della concorrente di AMici 19 non appena fatta la scoperta:

Nyv canterà sulle note di ‘Anche fragile’ con la magnifica Elisa, mentre Martina avrà il piacere di duettare insieme a J-Ax con la canzone ‘Tutto tua madre’.