Nel corso della puntata di ieri di Vieni da Me, Serena Rutelli ha raccontato delle violenza subito da suo padre biologico: parole da brividi.

Abbiamo avuto modo di conoscere Serena Rutelli nel corso della sua precedente esperienza televisiva al Grande Fratello 16. Nonostante adesso abbia una vita abbastanza serena con i suoi genitori adottivi Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, la giovane romana non ha affatto avuto un’infanzia facile. Non soltanto è stata abbandonata da sua madre biologica, ma ha subito anche delle violenza da parte di suo padre naturale. Ne aveva già parlato, è vero. Ma è nel corso della puntata di Vieni da Me di mercoledì 26 Febbraio che Serena ha raccontato tutto nei minimi dettagli. Nel salotti televisivo di Vieni da Me, l’ex concorrente del famoso reality di Canale 5 ha svelato, infatti, dei particolare davvero da brividi della sua incredibile storia. Ecco di che cosa parliamo.

Serena Rutelli, il dramma delle violenze raccontato a Vieni da Me

Nonostante non sia un volto abbastanza presente in televisione, nel corso della puntata di Vieni da Me di mercoledì 26 Febbraio, Serena Rutelli è stata una delle ospite di Caterina Balivo. Avendo, così, la possibilità di raccontare la sua particolare storia. Già nel corso della sua precedente esperienza al Grande Fratello, la giovane romana aveva avuto la possibilità di raccontare il suo difficile passato. Ma è alla conduttrice campana di Rai Uno che ha svelato ogni minima cosa. Alla napoletana Serena ha raccontato di aver vissuto, prima della sua adozione ovviamente, insieme a suo padre e a sua sorella, dal momento che sua madre spariva da un momento all’altro. Tuttavia, alla domanda della Balivo su che carattere avesse lui, la risposta della giovane Rutelli è precisa e chiara. ‘Aveva un bel caratterino. Non ti dava una carezza, era molto violento come persona’, dice Serena.

‘Se aveva una giornata storta, picchiava e se la prendeva con me. Forse vedeva in me una somiglianza con mia madre, quindi scaricava tutta la sua rabbia su di me’, dice Serena in questo racconto da brividi. Svelando, tra l’altro, di essere davvero molto piccola a quell’epoca. Aveva circa 5-6 anni, eppure ha dovuto fronteggiare una situazione molto pià grande di lei.