Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia è stato mandato in onda il fuorionda della lite tra Barbara D’Urso e Sgarbi: la reazione dietro le quinte.

La puntata scorsa di Live-Non è la D’Urso è stata più che incredibile. Non soltanto per la vastità di argomenti trattati in diretta televisiva, ma anche per la furiosa lite accaduta tra Vittorio Sgarbi e la padrona di casa. Durante lo spazio dedicato ai protagonisti de La Pupa e il Secchione che hanno accettato di sottoporsi alle cinque sfere, la conduttrice campana ha completamente perso la pazienza nei confronti del critico d’arte dopo una sua frase poco piacevole. Generando, così, uno scontro davvero imperdibile. Tuttavia, a pochi giorni dall’accaduto, Striscia la Notizia ha trasmesso, durante la puntata di mercoledì 26 Febbraio, il fuorionda. Sapete cos’è successo dietro le quinte di Live appena generata la lite? Ecco tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, il fuorionda della lite tra Sgarbi e Barbara D’Urso

Come raccontato in diversi nostri articoli, la furiosa lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi nel corso della puntata di Live-Non è la D’Urso di domenica 23 Febbraio ha provocato delle conseguenze davvero incredibili. Non soltanto, infatti, il critico d’arte ha rivelato di essere pronto a denunciare la padrona di casa per quanto accaduto in diretta televisiva, ma anche Mediaset ha preso una drastica decisione nei suoi confronti. Sembrerebbe, infatti, che l’azienda di Cologno Monzese sia pronta a ‘bandire’ il critico da ogni trasmissione delle sue reti. Ma non è affatto finita qui. Perché, nel corso della puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 26 Febbraio, è stato trasmesso il fuorionda della lite. Come senza alcun dubbio ricorderete, subito dopo lo scontro, la conduttrice campana ha mandato in onda la pubblicità. Ecco, ma cosa sarà successo in quegli attimi? A rivelarlo è stata la rubrica de ‘I Nuovi Mostri’ del tg satirico di Antonio Ricci. Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende dalle immagini mandate ieri in onda, la reazione della conduttrice campana dopo la lite con Sgarbi è stata davvero furiosa. In questo video, infatti, si sente chiaramente la voce della padrona di casa parlare, molto probabilmente, con i suoi collaboratori, in tono abbastanza concitato. ‘Ma stai scherzando? Ha detto a me ‘v*****o’, ma sei matto? Ognuno reagisce a proprio modo’, dice la padrona di casa al suo collaboratore che dice che, fino a questo momento, nessuno era stato cacciato dallo studio.