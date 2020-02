Serale Amici 19, chi è il primo eliminato della fase finale del talent: a lasciare il programma definitivamente è proprio lei.

Questa sera, 28 febbraio 2020, è partito il serale della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un’edizione ricca di novità, a partire dal giorno di messa in onda, che, appunto è il venerdì sera e non più il sabato sera.Ma non è tutto: la grande news di quest’anno è rappresentata dall’assenza delle squadre. I concorrenti, infatti, si sfideranno l’uno contro l’altro, a suon di coreografie e canzoni. Ma, già questa sera, una brutta notizia per i concorrenti: sono previste ben due eliminazioni. La prima è stata appena annunciata. Ecco chi ha già lasciato il talent di Canale 5.

Serale Amici 19, chi è il primo eliminato della fase finale del talent: Martina lascia il programma

Il serale di Amici 19 inizia col botto! Nella prima puntata, infatti, sono previste ben due eliminazioni. E la prima delle due è stata annunciata proprio poco fa. A lasciare il programma di Maria De Filippi è stata Martina. La cantante si è classificata ultima insieme a Francesco, col quale si è sfidato in un duello a suon di interpretazioni canore. Ma la sua ‘Someone like you’ non ha convito tutti: il televoto ha scelto di salvare il cantante, decretando così l’eliminazione della giovane allieva. Che ha comunque preso bene la notizia, ringraziato tutti per la meravigliosa esperienza.

“È stato proprio un bel viaggio, grazie a tutti, grazie di cuore. Dai professori ai miei compagni, a tutta la macchina che funziona in modo perfetto dietro ognuno di noi!”, con queste parole Martina saluta tutti e lascia lo studio. Chi sarà il secondo allievo ad abbandonare la trasmissione? Non ci resta che attendere la fine della puntata per scoprirlo!