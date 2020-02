Uomini e Donne, Barbara De Santi ha preso una importante decisione

Barbara De Santi, Uomini e Donne Over: arriva l’annuncio, la donna sta scrivendo un libro.

Barbara De Santi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. La dama era stata lontana per un po’ dal programma perché aveva avuto una relazione fuori dagli studi, ma da qualche anno è tornata e sembra essere agguerrita più che mai e, soprattutto, anche molto propensa a farsi largo nel mondo dello spettacolo. Tanto da scrivere un libro.

Il debutto di Barbara come scrittrice e cantante

La dama del parterre di Uomini e Donne, Barbara De Santi, è uno dei personaggi del Trono Over più amato in assoluto, ma anche molto criticata. La donna cerca sempre di farsi notare intervenendo praticamente in ogni situazione, anche se non la riguarda. Viene il dubbio che cerchi di farsi un po’ notare. Forse per scalzare Gemma Galgani dalla sua posizione di personaggio più amato del programma. Ultimamente la De Santi ha deciso di lanciarsi in diversi ambiti. L’abbiamo infatti vista impegnarsi nel mondo della musica con il lancio di una nuova canzone con il gruppo delle Loom Loom e ora pare che sia in procinto di scrivere un libro.

Il libro che scriverà Barbara De Santi di Uomini e Donne

Come vediamo infatti dal suo profilo Instagram, la dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha iniziato a pubblicare foto che la ritraevano intenta a scrivere o con dei libri in mano. L’ultimo scatto ad esempio, è stato commentato dalla De Santi che dichiarava di essere in procinto di rileggere tutti i suoi appunti mentre procedeva nella scrittura del suo libro. Pare che il romanzo, quasi autobiografico, abbia al centro i rapporti tra uomo e donna. Barbara infatti ha scritto che nella sua vita ha incontrato molti uomini e molte donne diverse che hanno comunque apportato dei cambiamenti nella sua vita. Alcuni positivi, altri negativi. La donna ha spiegato che sente come il bisogno di mettere un po’ di ordine nella sua vita e di riepilogare ciò che le è successo e così ha iniziato a scrivere il libro.

Sul titolo non ci sono notizie, ma c’è un curioso hashtag #comeunaescort che fa pensare possa essere questo il nome del suo futuro romanzo.