Barbara De Santi, Uomini e Donne, diventa cantante: il video è virale

Che fosse una donna dalle mille risorse ce ne eravamo accorti, ma che Barbara De Santi fosse anche cantante non lo avremmo mai detto. E invece la dama del parterre ha anche un gruppo musicale che sia chiama Loom Loom.

Barbara De Santi è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La donna è tornata in trasmissione dopo essere stata a lungo lontana dal programma per amore. Ora però la dama è tornata, agguerrita più che mai e sempre pronta a trovare l’amore, ma senza farsi mettere i piedi in testa. La De Santi ha delle velleità artistiche e lo sappiamo. Guardando il suo blog personale la vediamo infatti mentre tenta di dire la sua nel mondo della moda o dei viaggi. Una nuova influencer in arrivo? Per ora, come ha detto lei stessa in trasmissione, non si sente tale e, in trasmissione, durante le sfilate, dice solo la sua come figlia di una barbara-desanti-cantante. Quello che dalla De Santi però non ci saremmo aspettati è la sua versatilità nel mondo artistico. Di cosa stiamo parlando? La dama di Uomini e Donne si è lanciata nel mondo del canto.

La canzone di Barbara De Santi, L’Estate Viene e Va

Barbara De Santi, la dama di Uomini e Donne si è lanciata così nel mondo del canto e, insieme a Pamela Rota, Vania Mozzato e Elisa Bussacchetti ha dato vita ad un gruppo musicale, le LoomLoom. Il primo singolo, intitolato L’Estate Viene e Va, è uscito il 10 febbraio e ha ottenuto un discreto successo in termini di visualizzazioni, ma non sappiamo quante per merito della canzone e quante invece per merito della notorietà di Barbara. Il video del brano è visualizzabile su YouTube e, va detto, è anche super trash. Girato in modo semplice e, a tratti amatoriale, strappa sicuramente un sorriso. Vediamo Barbara ballare insieme alle amiche e cantare. La sua voce è quella che apre la canzone ed è subito facilmente riconoscibile. L’idea alla base di questa canzone? Molto probabilmente le amiche vorrebbero ottenere un buon successo e trasformare questo brano in una hit estiva.

Difficile a dire cosa succederà. Per ora i fan di Uomini e Donne si chiedono se la De Santi tra qualche puntata presenterà la canzone anche in trasmissione o se Maria De Filippi sarà così gentile da invitarla a cantare in diretta.