Rivelazioni choc nella casa del GF VIP 4: “Mi ha minacciata”, una concorrente chiede la squalifica di una sua coinquilina

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata ufficialmente nel vivo. Il reality show è stato prolungato fino ad aprile. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati due nuovi concorrenti, Sossio Aruta e Valeria Marini. Il loro ingresso è stato accolto da una parte della casa con felicità, da un’altra parte invece con tristezza. La Marini era già stata nella casa del Grande Fratello Vip 4 per un confronto con Rita Rusic, Antonio Zequila e Antonella Elia. Dalla scorsa puntata, però, la showgirl è divenuta una concorrente a tutti gli effetti. Per lei si tratta della seconda esperienza nel reality show più longevo della televisione italiana. Il suo ingresso non è stato accolto bene da Antonella Elia, che aveva avuto un confronto molto acceso con la showgirl. La Marini ha cercato di smorzare i toni, ma la Elia sembra irremovibile. Questione di ore e nella casa si è scatenato un vero e proprio putiferio: Antonella Elia ha addirittura spintonato la Marini ed è stato necessario l’intervento degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

GF VIP 4, chiesta la squalifica per una concorrente

La lite tra Valeria Marini e Antonella Elia ha sicuramente monopolizzato l’attenzione dei telespettatori e fan del reality show. L’acceso diverbio sarà sicuramente uno dei temi della prossima puntata del Grande Fratello Vip 4. La Marini è stata spintonata dalla Elia e subito dopo la lite ha richiamato l’attenzione della produzione. La showgirl ha fatto anche delle rivelazioni choc agli altri inquilini della casa: “Mi ha minacciato, poi vedranno. Lo vedrà Signorini, lo vedranno tutti gli italiani“. Secondo Valeria, la Elia le avrebbe detto: “Vengo lì e ti meno“. La produzione ovviamente è a lavoro per visionare tutti i filmati a disposizione, come avvenuto anche nel caso di Fernanda Lessa. La modella brasiliana aveva riferito alcune parole pronunciate secondo lei dalla Elia, ma le telecamere poi hanno mostrato tutt’altro. La Marini, profondamente segnata dalla lite, ha poi aggiunto: “Le immagini le hanno viste tutti. C’è un regolamento e va rispettato. Le mani addosso non si mettono. Mi ha messo le mani addosso e se non l’avessero mantenuta, avrebbe fatto ancora di più“. Valeria avrebbe riferito anche alcune parole pronunciate secondo lei dalla Elia: “Lei mi ha detto: tu mi fai schifo, fai vomitare, non sai fare niente, sei cucita dalla testa ai piedi. È un’aggressione senza motivi“.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 4 sapremo se la produzione deciderà di squalificare Antonella Elia per l’aggressione verbale e fisica nei confronti di Valeria Marini.