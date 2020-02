Coronavirus a Milano, il messaggio di Caterina Balivo commuove i fan

Il messaggio su Instagram di Caterina Balivo che incita Milano a combattere il Coronavirus e a non fermarsi commuove i suoi fan.

Il Coronavirus, inizialmente diffuso solo nella provincia cinese di Whuan, ora arrivato anche in Italia e in diverse altri paesi d’Europa, ha portato con sé non solo un aumento dei ricoveri in ospedale, ma anche un blocco a diverse attività. Stop alle manifestazioni nei teatri e ai concerti, stop a eventi che prevedevano un grande conglomerato di persone unite in uno spazio relativamente piccolo, ma non solo. Essendo la Lombardia una delle regioni maggiormente colpite dal virus il Governatore della regione e il Sindaco inizialmente avevano optato per un blocco parziale della città. Niente locali aperti dopo le 18, cinema e teatri chiusi, Duomo di Milano off limits… insomma, una misura precauzionale, ma necessaria per non far circolare troppo il virus. Non tanto per la sua mortalità, quanto per evitar di sovraffollare gli ospedali. I personaggi dello spettacolo però, come Caterina Balivo, si stanno mobilitando per dare forza alla città.

I vip si schierano con l’hashtag #Milanononsiferma

Lentamente però, nonostante il numero di casi aumenti (come normale nei giorni immediatamente successivi alla scoperta del contagio), la città di Milano vuole rialzarsi e soprattutto non fermarsi. Uno stop alle attività di soli 5 giorni ha già causato un crollo delle Borse (che si rialzeranno come è sempre stato) ma anche una perdita di fatturato enorme soprattutto per il mondo dei viaggi e dello spettacolo con la cancellazione di voli e di spettacoli teatrali e musicali. Molti personaggi famosi si sono così schierati accanto alla città di Milano ed è stato lanciato l’hashtag #milanononsiferma. Anche Caterina Balivo ha voluto esprimere la sua solidarietà in questo senso con un lungo post su Instagram.

Il post per Milano di Caterina Balivo

“Milano è la città che mi ha dato l’amore, una famiglia, dove ho partorito in uno degli ospedali fiore all’occhiello d’Italia – ha scritto Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da Me su Instagram – Milano è la città che mi ha permesso di conoscere cose nuove e mi ha insegnato che tutto può succedere. Una delle città migliori al mondo si deve rialzare. Perché se si ferma Milano si ferma tutto perché è lei il cuore positivo della nostra bella Italia. Milano ti amo. #milanononsiferma”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per una città e una regione più che altro che sta vivendo un periodo piuttosto complicato.