GF VIP 4, frecciatina ‘al veleno’ di Serena Enardu: “Questa è la verità”

Serena Enardu manda una frecciatina ‘al veleno’ ai concorrenti del GF VIP 4: “Questa è la verità”, ecco le parole dell’ex gieffina

Serena Enardu è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne ha accettato l’invito della produzione ed è entrata nella casa più spiata d’Italia per riconquistare il suo fidanzato Pacifico Settembre. La Enardu, in realtà, è riuscita a riconquistarlo già dalla prima serata, quando l’ha sorpreso facendo il suo ingresso nel reality show di Canale 5. Il suo percorso nella casa è stato abbastanza breve: Serena è stata presa di mira da alcuni concorrenti del reality show e spedita immediatamente al televoto. La Enardu probabilmente è stata l’unica concorrente nella storia del Grande Fratello a perdere il televoto ben tre volte. Alla fine Serena ha dovuto abbandonare la casa e una settimana dopo è stata raggiunta dal fidanzato.

GF VIP 4, frecciatina di Serena Enardu

Dopo l’eliminazione, Serena ha commentato il suo percorso, quello del fidanzato Pago e quello degli altri concorrenti sul suo account Instagram. La Enardu ha cercato di sostenere il fidanzato, ma il televoto non ha dato ragione al cantautore. L’ex gieffina non ha risparmiato anche alcuni commenti sui concorrenti del reality show, tra i quali Andrea Montovoli e Patrick Pugliese, accusati di aver cospirato contro la coppia. A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione, la Enardu ha commentato nuovamente tra le stories di Instagram il percorso dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Antonella Elia è la più normale nella casa. Non è possibile stare in quella casa e non sclerare. Fidatevi, è la più sana” la Enardu poi ha lanciato una frecciatina agli altri concorrenti “ma vi sembra normale che i personaggi che sono là dentro trovino sempre una soluzione per fare pace? Ma ve li immaginate nella vita così? Questa è la verità“.

Serena, una volta terminato il reality show, avrà modo di confrontarsi con tutti i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip.