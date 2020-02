Raffaella Fico senza biancheria intima: lato B in primo piano per la showgirl, che è seduta sul letto, pioggia di complimenti e fan in delirio su Instagram.

Raffaella Fico ha davvero un fisico spaziale. L’ex gieffina è ricordata come una delle più belle concorrenti del reality di Canale 5 ed è ancora super seguita. Il pubblico, infatti, ama la sua incredibile bellezza e il suo fisico mozzafiato. Colori e tratti tipicamente mediterranei, Raffaella ha un corpo da capogiro e delle forme esplosive, che hanno fatto girare la testa a tantissimi uomini, anche quelli più famosi. Tutti sanno, infatti, che la Fico ha avuto una storia con il campione Cristiano Ronaldo e poi anche con Mario Balotelli, da cui ha avuto sua figlia Pia. I due hanno avuto anni difficili e hanno parlato tramite avvocati per parecchio tempo, ma oggi fortunatamente hanno raggiunto la serenità e sono complici per il bene della piccola. Oltre a fare la mamma, Raffaella è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è cliccatissimo e lei fa quotidianamente impazzire i suoi quasi 500mila followers con le foto da urlo che pubblica. Poco fa ne ha condivisa una decisamente imperdibile, in cui è senza biancheria intima e mostra il lato B in primo piano: scopriamola insieme.

Raffaella Fico senza biancheria intima: lato B in primo piano per la showgirl, su Instagram si scatena il delirio

Raffaella Fico condivide con i suoi followers tutto quello che fa e l’ultima foto che ha pubblicato ha davvero fatto impazzire tutti. La showgirl ha pubblicato un selfie che si è scattata davanti allo specchio, in cui è senza biancheria intima, almeno quella superiore. Raffaella è seduta sul letto e si fotografa di spalle, con i capelli che le scendono lungo la schiena, e mette in evidenza il suo lato B in primissimo piano. Uno scatto a dir poco da urlo, che ha mandato in delirio i suoi tantissimi fan. Particolare anche l’effetto che ha scelto poi per la foto, che la fa sembrare quasi un quadro astratto. Raffaella è irresistibile e il suo lato B esplosivo ha mandato Instagram in delirio.

Inutile dire che la foto ha riscosso un successo incredibile, con migliaia di like e centinaia di commenti, che hanno sottolineato la bellezza e il fascino di Raffaella. Tantissimi followers, infatti, si sono complimentati con lei, ringraziandola per aver condiviso questo scatto da urlo con tutti loro.