Pago dice no al matrimonio: arriva la reazione inaspettata di Serena Enardu; ecco le parole dell’ex gieffina.

Sono stati tra i protagonisti assoluti dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Pago e Serena Enardu, che in televisione si sono prima lasciati e, mesi dopo, ritrovati. Si, perché dopo l’ultima edizione di Temptation Island Vi, la coppia aveva deciso di mettere fine alla relazione, durata quasi sette anni: era stata Serena ad accorgersi di non amarlo più. La situazione, però, nei mesi è cambiata eccome. E, proprio Serena, ha fatto di tutto per riconquistare il suo Pago, raggiungendolo persino al GF Vip. Missione compiuta: la coppia ha ritrovato la felicità e, seppur entrambi già eliminati dal reality, si godono il loro amore. Nozze in vista? A Verissimo, la Enardu aveva risposto di essere pronta per dire sì al cantante. Che, però, non è stato dello stesso avviso. In una recente intervista su Chi, Pago ha dichiarato che è ancora presto per parlare di matrimonio. Come avrà reagito Serena alle sue parole? Ve lo sveliamo subito.

Pago dice no al matrimonio: la reazione di Serena all’intervista del cantante

Niente matrimonio, per ora, tra Pago e Serena. Nonostante quest’ultima si fosse dichiarata pronta nell’ultima puntata di Verissimo, a smorzare l’entusiasmo ci ha pensato Pago. Su Chi, l’ex concorrente del GF Vip spiega come lui e Serena stiano ricostruendo tutto quello che avevano perso. Un processo che, però, richiede del tempo e parlare di nozze, adesso, è prematuro. Ma come avrà reagito la Enardu alla ‘frenata’ del suo compagno? Ebbene, alcune utenti hanno posto proprio questa domanda a Serena, approfittando del ‘Fammi una domanda’ nelle stories di Instagram. Ebbene, un utente ha chiesto chiaramente alla bellissima sarda se fosse infastidita dalla risposta di Pago su matrimonio:

“No, non me ne è fregato proprio niente, vero amore?”, risponde Serena inquadrando Pago con il cellulare. Quest’ultimo replica: “No neanche un po’!”. E la Enardu ammette: “Un casino!”. Ma non è tutto. Un altro follower chiede a Serena dell’intervista di Pago, in generale, e anche qui la risposta di Serena è tutta da leggere:

“Bella, molto bella e interessante. Carica di contenuto, è stato proprio bello leggerla!”. È questa la risposta, chiaramente ironica, di Serena. Che sottovoce aggiunge: “Maledetto, me la pagherà!”. Insomma, Serena non sembra aver gradito molto le parole di Pago, ma, dall’ironia e i sorrisi di queste stories, si evince che tra i due procede tutto a gonfie vele. Arriveranno i fatidici fiori d’arancio? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla coppia più chiacchierata della tv!