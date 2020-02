Valeria Marini nella casa del GF VIP sta facendo molto chiacchierare: dopo la lite con Antonella Elia, ne ha combinata un’altra delle sue! Ecco cosa ha fatto.

E’ entrata da pochi giorni insieme a Sossio Aruta nella casa più spiata d’Italia e sta già facendo molto chiacchierare di sé. Valeria Marini è diventata una delle protagoniste indiscusse del reality. Proprio ieri ha avuto una durissima lite con Antonella Elia: sono dovuti intervenire gli altri coinquilini della casa per dividere le due famose donne della tv. Ha poi ballato in maniera travolgente con Sossio Aruta facendo scatenare i fan per un bacio con il vetro in mezzo. Pochi minuti fa è balzata una nuova ‘gag’ della showgirl che ha fatto sorridere tutti. Siete curiosi? Vi sveliamo cosa è successo.

GF VIP, scandalo Valeria Marini: dimentica le telecamere, via lo slip

Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP solo lunedì scorso, 24 febbraio: sono bastate poche ore per diventare l’assoluta protagonista di questa edizione del reality. Questa notte la showgirl di origini sarde ha dato scandalo per una dichiarazione. Cosa è successo?

La Marini chiacchierando con i suoi coinquilini ha rivelato di essersi del tutto dimenticata delle telecamere e si è cambiata lo slip proprio avanti a loro. “Vi comunico che mi sono scordata delle telecamere…E mi sono cambiata le mutande così in camera…Mi sono completamente dimenticata…” è stata la sua confessione che ha lasciato tutti spiazzati. Patrick ha subito commentato l’episodio con queste parole: “Ora che lo hai detto sicuramente riavvolgono le immagini per cercare quel momento così da mandarlo in onda”. Adriana Volpe, presente al racconto, non ha nascosto il suo stupore ed ha chiesto a Valeria se si era completamente tolta lo slip. “Si, ero in sovrappensiero. Ogni tanto faccio così quando mi dimentico” ha risposto la sarda.

La lite con Antonella Elia

Con l’entrata della showgirl gli animi si sono accesi, particolarmente quello di Antonella Elia. Il famoso volto di Non è la Rai non ha digerito l’ingresso della Marini e nella giornata di ieri le due donne si sono ‘beccate’ alzando i toni e finendo quasi ad usare le mani. Per fortuna sono intervenuti subito gli altri coinquilini della casa che le hanno subito divise. Insomma, la Marini oltre al suo fisico da urlo, alla sua allegria ed alle sue ‘gag divertenti’ ha subito creato un gran rumore nella casa di Cinecittà!