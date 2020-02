Nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini e Sossio Aruta si sono scatenati con un ballo particolarmente travolgente: poi è arrivato il bacio. I fan sono rimasti senza parole.

Il Grande Fratello VIP con la sua edizione in corso sta regalando tantissimi colpi di scena al pubblico ed ai concorrenti stessi: il clima all’interno della casa più spiata d’Italia è davvero caldo, visto soprattutto l’ultimo episodio che sta facendo chiacchierare molto. Valeria Marini ed Antonella Elia hanno litigato brutalmente al punto che gli altri coinquilini sono dovuti intervenire per dividerle. Non solo la Marini, ad entrare la scorsa puntata nella casa di Cinecittà anche Sossio Aruta: anche l’ex volto famoso di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione in questi giorni, quando ha violato il regolamento del gioco. Insomma, le due new entry al gioco stanno facendo molto chiacchierare. Pochi minuti fa il profilo del reality ha pubblicato un travolgente ballo dei due che ha lasciato i fan senza parole. Ecco di che parliamo.

Grande Fratello VIP, ballo travolgente per Valeria Marini e Sossio Aruta: poi arriva il bacio

Nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP, il 24 febbraio, sono entrati nella casa due nuovi concorrenti: Valeria Marini e Sossio Aruta hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Pochi minuti fa il profilo ufficiale Instagram del reality ha mostrato al pubblico un balletto travolgente svolto proprio dalle due new entry: mosse super ‘bollenti’ della Marini accompagnate da gesti provocatori da parte di Sossio stanno facendo chiacchierare non poco. I due sono separati da un vetro ed il gesto arrivato all’improvviso ha scosso tutti i fan del programma: si sono scambiati un bacio con il vetro di mezzo. Questo il video:

La Marini a fine coreografia improvvisata ha poi detto al suo coinquilino: “Fai il bravo che io sono amica della tua fidanzata“.