Nella serata di venerdì 28 febbraio si ritrovano ad essere ‘rivali’: Carlo Conti la stuzzica e Maria De Filippi risponde così

Amici di Maria De Filippi e La Corrida: due programmi molto amati e seguiti si sono ‘sfidati’ nella serata di venerdì, 28 febbraio 2020. Gli ascolti tv riportano la vittoria del primo, il programma di Canale 5 ha di poco superato quello condotto da Carlo Conti. I due conduttori, però, legati da una lunghissima amicizia, si sono stuzzicati a distanza con dei messaggi che tutti hanno potuto ascoltare. Ma vediamo, più nel dettaglio, cosa è successo e che si sono detti.

Amici e La Corrida: Carlo Conti stuzzica Maria De Filippi che risponde così

Carlo Conti cita la collega Maria De Filippi in onda, contemporaneamente, a Canale 5 con il suo Amici 19 (vedi qui gli eliminati della prima puntata). Cosa ha detto di lei? Niente di grave. Come detto, i due sono molto amici ma si ritrovano ad essere forzatamente ‘antagonisti’ in un venerdì di televisione che – va ammesso – risulta molto interessante per il pubblico. Le parole di Conti sono arrivate appena dopo l’esibizione di Kenya, cantante siciliana che si è esibita con una celebre canzone di Lady Gaga, Alway remember us. Il conduttore non ha potuto fare a meno di citare Maria De Filippi, per cui, nel fare i complimenti alla ragazza ha detto: “Qualcuno vedendoti penserà che avrà sbagliato canale, Amici è da un’altra parte! Maria la vorresti, eh? E invece è qua”.

Maria De Filippi ha voluto rispondere al suo amico Carlo Conti pubblicamente. Così, quando Nyv si apprestava alla sfida con i semafori, ha detto: “A proposito di semafori, volevo salutare Carlo Conti, che in questo momento sta facendo La Corrida con tutti i semafori del caso. Volevo darti un grande bacio e dirti che ti voglio un gran bene, davvero davvero“. Un botta e risposta a distanza che ha incuriosito il pubblico e che ha rimarcato il grande rispetto che nutrono l’uno per l’altra i due conduttori.