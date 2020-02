Pago a Verissimo: l’annuncio a sorpresa arriva proprio a fine intervista e spiazza tutti; ecco cosa è successo.

Oggi, 29 febbraio 2020, è in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo. Una puntata particolare, questa: per via del Coronavirus, anche il talk del sabato pomeriggio è in onda senza pubblico. Ma a riempire lo studio ci hanno pensato i tantissimi ospiti che oggi si sono raccontati a Silvia Toffanin. Tra questi anche Pago, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il cantante è stato eliminato dal reality qualche puntata fa ed è tornato tra le braccia della sua Serena Enardu. Che dopo averlo raggiunto nella Casa del Grande Fratello Vip, lo ha fatto anche nella puntata di oggi di Verissimo! Un’intervista di coppia, durante la quale i due sembrano davvero più uniti che mai. Un’intervista che si conclude con un annuncio inaspettato del cantante. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Pago a Verissimo, l’annuncio a sorpresa: disco e libro in uscita

Pago e Serena sono più innamorati che mai. La coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip è stata ospite della puntata di oggi di Verissimo. Una puntata in cui i due si sono raccontati senza peli sulla lingua. In particolare Pago, nella sua prima intervista dopo l’eliminazione dal reality di Canale 5. Il cantante ripercorre tutta la sua avventura al Gf Vip, spiegando come non sia pentito del suo ‘cambiamento’ dovuto all’entrata di Serena: il concorrente aveva bisogno di recuperare il tempo perduto con la sua donna. Con la quale sembra procedere davvero tutto a gonfie vele. I due si sono raccontati, tra sorrisi e battute. E, a fine intervista, Pago ha annunciato qualcosa di davvero inaspettato: “Hanno detto che ho perso il Grande Fratello, ma ci sono due cose belle che riguardano la mia vita professionale: un disco che sarà pronto in estate, e un libro che racconta la storia di Pago, che non ho potuto raccontare al GF, e il mio punto di vista sull’amore.” Due ottime notizie per il cantante, che Silvia Toffanin, a questo punto, decide di interrogare: “Qual è il tuo punto di vista sull’amore?”. La risposta di Pago è immediata: “Che l’amore vince su tutto!”

Un bilancio più che positivo quello di Pago dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stato eliminato prima del previsto, essendo partito come uno dei favoriti, il cantante ha ottenuto la sua vittoria più grande: la ritrovata felicità con Serena. E voi, siete felici per il ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti del GF Vip?