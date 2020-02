In questa ultima foto su Instagram, Francesca Brambilla si immortala completamente senza maglia: l’inquadratura è dall’alto e l’intimo è troppo piccolo..

Impossibile non conoscerla. Lei è Francesca Brambilla. O, per meglio dire, la ‘Bona Sorte’ di Avanti un Altro. Seppure, ogni sera, la giovane è solita allietarci con la sua bellezza e con quel sorriso davvero smagliante, è sul suo canale social ufficiale che non perde mai occasione di potersi fare ammirare in tutto il suo splendore. Come raccontato in diversi nostri articoli, infatti, Francesca ha un profilo Instagram ricco di scatti fotografici davvero squisiti. Che, com’è giusto che sia, evidenziano ancora di più il suo fascino. L’ultimo, non a caso, risale a qualche ora fa. Quando, di ritorno da una serata londinese, la giovane Brambilla si è lasciata immortalare nel suo letto senza maglia. È completamente senza veli, quindi? Assolutamente no! Vediamo tutti i dettagli.

Francesca Brambilla senza maglia: l’intimo è troppo piccolo ed Instagram s’infiamma

Non è assolutamente la prima volta che Francesca Brambilla condivide degli scatti stratosferici. Come raccontato pochi istanti fa, la giovane ‘Bona Sorte’ di Avanti un Altro, infatti, è molto attiva sul suo canale social ufficiale. E, perciò, non perde mai occasione di potersi far ammirare in tutta la sua bellezza. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, evidentemente prima di andare a dormire o, perlomeno, riposarsi, la Brambilla si è immortalata completamente senza maglia. Certo, come dicevamo precedentemente, non si è assolutamente mostrata come ‘mamma l’ha fatta’. Piuttosto, si è fotografata con indosso un capo di abbigliamento intimo davvero troppo piccolo per le sue straordinarie forme. Risultato? Scopriamolo insieme:

Dite la verità: non ci sono aggettivi per descrivere la sua bellezza, vero? Anche perché, parliamoci chiaramente, quest”inquadratura dall’alto è davvero fenomenale. Non fa altro, infatti, che mettere in evidenza la sua pazzesca forma fisica. Sarà un caso che, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto una vera e propria pioggia di likes e di commenti di apprezzamento? Chissà..

