Belen Rodriguez, romantica e sensibile: quella frase a C’è posta per te non poteva passare inosservata, l’avete sentita anche voi?

Belen Rodriguez è di sicuro una delle donne più belle della televisione italiana. Invidiata come poche: un viso incantevole e delle linee che potrebbero essere quelle di una ragazzina. Lo sguardo è intenso e il sorriso è sincero. Ha un lato molto tenero che non sempre traspare. Non è così semplice esprimere i propri sentimenti e togliere il velo su quello che davvero si ha dentro, specie sui social o in tv dove conta maggiormente l’immagine. Ciò che si vede, più di ciò che non si vede. Belen è una donna, una mamma, una showgirl, ma anche tanto altro. Ha un animo sensibile. Abbiamo avuto modo di vederlo nell’ultima puntata di C’è Posta per te. Dove? In che punto, di preciso?

Belen Rodriguez e l’irriducibile romanticismo

E’ una donna. E già soltanto per questo possiamo apprendere abbia una sensibilità molto più sviluppata degli uomini, presenti e non nello studio di C’è Posta per te. Non che si voglia discriminare il povero Stefano, che tra l’altro nel corso della puntata ha apposto firme su firme per fare da testimone al fratello di Amedeo Grieco. Ma avete fatto caso alle frasi ed ai gesti di Belen?

E’ romantica. Incredibilmente romantica. Quando Pio e Amedeo stavano ancora cercando le parole giuste per convincere la coppia a fare da testimoni al ragazzo, lei aveva già deciso. Sì, aveva già deciso di farlo. Non appena terminata la domanda, Belen: “Io sì. Io voglio farlo. E’ così carino”. Così, ecco che scoppia la felicità del duo comico. Non è romanticismo questo? Quando si è parlato di matrimonio, Belen si è emozionata e non poco. Per questo non ha battuto ciglio quando ha dovuto accettare.

“E’ tornato a casa!”

Se siamo stati attenti ad ogni frase pronunciata da Belen? Sì, dobbiamo ammetterlo. Non è un personaggio banale. Anzi, è una donna profonda e sensibile, per cui ad ogni parola vuole e riesce a dare un significato denso. “Questo è il cuore grande che è sposato, conscio dei suoi errori ma nonostante tutto…”, dicono Pio e Amedeo, e Belen completa: “…è tornato a casa!”. Non ci avevate fatto caso? Insomma, come poteva passare inosservata una frase del genere? Era in tono ironico, certo, infatti si è messa subito a ridere e ‘festeggiare’ in studio. Però… non è di certo una frase senza senso. Vero?