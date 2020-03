Fedez, ‘brutto’ inconveniente durante l’allenamento in palestra: “Sono dovuto tornare in camera”, ecco cos’è successo al rapper.

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni vivono una vita davvero ‘social’, perché condividono con i loro milioni di followers tutto quello che fanno. Ma proprio tutto. Vacanze extra lusso, cene in famiglia, situazioni di lavoro, momenti ‘intimi’ di coppia, momenti di gioco con il piccolo Leone, e così via. Il quotidiano dei ‘Ferragnez’, insomma, è a portata di ‘click’ e tutto quello che i due pubblicano sui social diventa subito virale e viene commentato da tantissime persone. In questo week end la coppia è stata sulla neve con il piccolo Leone per godere di qualche giorno di relax e allontanarsi dalla frenesia della vita quotidiana. I tre si sono divertiti e rilassati insieme, e Fedez ha anche colto l’occasione di allenarsi un po’ in palestra. Una delle storie Instagram che ha pubblicato, lo vede alle prese con un ‘inconveniente’ durante l’allenamento, che lo ha costretto a tornare in camera: ecco cos’è successo al rapper.

Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni sono stati in montagna con il piccolo Leone per godere di qualche giorno di relax lontano dalla città. Il rapper ha approfittato del tempo libero e si è allenato nella palestra dell’hotel in cui alloggiava, ma è stato ‘bloccato’ da un ‘inconveniente’ che lo ha costretto a tornare in camera. Cos’è successo? La risposta è davvero ‘singolare’. Fedez è andato in palestra ma poi si è reso conto di non avere con sé gli auricolari per ascoltare un po’ di musica durante l’allenamento e ha deciso di tornare in camera a prenderle, per poi ricominciare i suoi esercizi.

Il rapper, anche nelle storie successive, ha mostrato di non aver molta voglia di allenarsi, tanto da trovare ogni scusa per fermarsi. E le cuffiette, a quanto pare, sono state un ottimo pretesto per ‘temporeggiare’.