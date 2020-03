Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta un retroscena inedito sulla coppia, che ieri è stata ospite a C’è Posta per Te.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova emozionante puntata di C’è posta per te. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi tiene incollati milioni di telespettatori, puntata dopo puntata. Merito delle storie che toccano il cuore, alternate a gag e momenti di leggerezza. Ma merito anche degli ospiti speciali, che Maria invita in studio per preparare indimenticabili sorprese. Ieri è stata la volta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, destinatari della posta inviata da Pio e Amedeo: i comici hanno organizzato il matrimonio del loro amico Gabriele, scegliendo proprio Belen e Stefano come testimoni. Un momento esilarante, ma allo stesso tempo da brividi, quando Gabriele ha fatto la proposta di nozze alla sua metà. Dopo la puntata, Witty Tv ha pubblicato un video dal backstage di C’è posta, con protagonisti proprio Stefano e la bellissima argentina. La coppia ha rivelato un retroscena inedito sulla loro storia. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il retroscena inedito svelato su Witty

“C’è Posta per te parla di lettere, hai mai ricevuto una lettera d’amore?”, è così che Stefano De Martino esordisce nel video pubblicato da Witty Tv, dopo la puntata di C’è posta per te in onda ieri sera. La domanda è rivolta alla sua bellissima moglie Belen, che risponde: “Me l’hai scritta tu! Che domande sono? Iniziava con Amore mio…e finiva con Ti amo”. È questo il retroscena dolcissimo, svelato da Belen nella clip inedita di Witty. La bella argentina racconta di aver ricevuto tante lettere nella sua vita, ma non le sono piaciute: lei dà importanza solo a quelle di Stefano. “Ne vorrei una tua!”, chiede Belen, e Stefano ha la risposta pronta: “Va bene, la farò scrivere dai miei avvocati”. Un momento dolcissimo, quello tra i due, che tra battute e sorrisi si mostrano più uniti che mai. “A parte che sto aspettando ancora la canzone da te”, continua Belen. E anche qui il napoletano replica in maniera geniale: “La devo ancora finire! Tutti i giorni una lettera scrivo, una alla volta”, scatenando le risate di sua moglie.

Una coppia davvero affiatata, quella formata da Stefano e Belen, che ieri hanno emozionato e fatto sorridere milioni di telespettatori. E a voi piacciono insieme?