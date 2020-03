Elettra Lamborghini beccata di nascosto in bagno: il gesto ‘imbarazzante’ finisce nelle stories di Instagram della cantante.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultimo Festival di Sanremo. La sua ‘Musica ( e il resto scompare)’ ha fatto ballare milioni di telespettatori, che non possono fare a meno di scatenarsi al ritmo del suo ritornello. Parliamo di Elettra Lamborghini, la meravigliosa regina del twerk. L’ereditiera, nipote del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini, può contare su una vera e propria schiera di fan, che giorno dopo giorno la seguono costantemente. E non solo agli eventi musicali di cui è protagonista. Elettra Lamborghini è una vera e propria star anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 5,3 milioni di followers. Followers che, poco fa, hanno potuto ammirare la cantante in tutta la sua bellezza: in sauna con un’amica per un corso, già qualche ora fa Elettra ha pubblicato un selfie in costume che non è passato inosservato e ha fatto impazzire i suoi numerosi fan. Ma non è tutto: sempre nel bagno della sauna, Elettra viene ‘beccata’ di nascosto in un momento davvero particolare. Il gesto è finito nelle stories di Instagram. Ecco cosa è accaduto qualche ora fa alla splendida cantante.

Elettra Lamborghini beccata di nascosto in bagno: lo scatto non passa inosservato, ecco perché

Basta poco ad Elettra Lamborghini per attirare l’attenzione dei suoi fan. La bellissima cantante è uno dei personaggi più amati del momento, soprattutto sui social, dove è invasa dall’affetto dei suoi sostenitori. Su Instagram, Elettra ama postare foto e video delle sue giornate, dando vita a siparietti e gag che molto spesso non passano inosservati. È quello che è accaduto anche qualche ora fa, quando Elettra si trovava in piscina per un corso, in compagnia di un’amica. Una volta in bagno, dopo il corso, Elettra, in costume, ha utilizzato il phon per asciugarsi ed è stata beccata proprio in un momento molto ‘particolare’. Il gesto non è passato inosservato: curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ecco l’immagine pubblicata da Elettra nelle sue storie di Instagram:

Eh si, per asciugarsi per bene dopo l’allenamento in sauna, Elettra sposta il costume all’altezza della scollatura…infilando il phon proprio lì. Un gesto che non è passato inosservato e che dimostra tutta la simpatia e la spontaneità della Lamborghini. Che sa sempre come farsi notare! E voi cosa aspettate a seguire la bellissima regina del twer su Instagram? Non ve ne pentirete!