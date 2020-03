Sapete perché è nata Domenica In? La vera storia dietro al programma

Il programma di Domenica In va in onda da moltissimi anni, ma quanti? E sapete perché è stato creato?

Domenica In è uno dei programmi Rai di intrattenimento più interessanti del palinsesto domenicale della rete. Moltissimi spettatori ogni fine settimana seguono con passione il programma e in molti non pensano mai a quanti anni ha questo programma che è in televisione da molto prima della nascita di molti di voi. Ma quanti anni ha Domenica In allora?

Quando e perché è stato creato Domenica In?

Se vi chiedete da quanto tempo va in onda Domenica In tenetevi forti. Infatti, ormai siamo alla 44esima edizione perché la prima volta che Domenica In è andato in onda era il 3 ottobre del 1976. Il programma nacque in un periodo piuttosto difficile negli anni ’70, quando si è voluto decidere di mettere un po’ uno stop alle famigerate gite domenicali dell’italiano in automobile per via delle rincaro petrolifero. La Rai venne incaricata di dare vita ad un programma che incentivava gli italiani a passare la domenica a casa e questo programma fiume che coinvolge la fascia pomeridiana divenne una novità assoluta, ma anche molto interessante.

Perché si chiama così?

Domenica In è un nome che venne dato da Corrado. Inizialmente doveva chiamarsi Domenica Insieme, ma per essere più creativi e aperti anche ad altre derive creative all’interno del programma è diventato Domenica In. Il programma inizia quindi il 3 ottobre del 76 su Rai 1 e ottieni subito tantissimi risultati interessanti.

La contro programmazione di Mediaset, arriva Buona Domenica

Dopo Corrado nell’autunno del ’79 viene chiamato a condurre Domenica In, Pippo Baudo e ci furono moltissimi momenti indimenticabili per la televisione italiana come l’ospitata negli anni 80 della ancora sconosciuto stella della musica italian Vasco Rossi che proprio lì inizio a farsi conoscere. In quegli anni iniziò anche una contro programmazione su Canale 5 con il contenitore Buona Domenica. Venne ideato e condotto da Costanzo e nuovamente da Corrado che, nel mentre, era passato tra le file di Mediaset dopo un contrasto proprio con la Rai. Negli anni ’90, terminata l’era di Boncompagni, riprese la trasmissione di Domenica In Pippo Baudo seguito poi da Toto Cutugno, Alba Parietti e arrivò anche Mara Venier.

Com’è Domenica In oggi?

Per quanto riguarda poi le ultime edizioni, il programma è diventato sempre più seguito e con argomenti vari che passano da quelli di cronaca all’attualità finendo anche ovviamente con un po’ di spettacolo e gossip.

Perché chiaramente sono oggi gli argomenti che maggiormente interessano al pubblico dando così il via proprio il programma di infotainment.