Federica Pellegrini si lascia immortalare mentre esce dall’acqua con indosso un costume super aderente, ma quel dettaglio colpisce più di tutto.

Nonostante abbia numerosi impegni di lavoro, Federica Pellegrini non perde mai occasione di poter dare libero sfogo alla sua più grande passione: la piscina. È proprio in questo splendido luogo che, qualche ora fa, si è lasciata immortalare. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovane campionessa si è lasciata fotografare mentre usciva dall’acqua con indosso un costume davvero molto aderente. È più che normale un effetto del genere, lo sappiamo. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è una cosa davvero ‘clamorosa’: la perfetta ed atletica forma fisica della giovane. Ma non solo. Perché, stando a un commento comparso a corredo dello scatto, non è questo l’unico dettaglio che è stata notato. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Federica Pellegrini, costume aderente sul corpo: il dettaglio che non passa inosservato

Vanta di un successo davvero smisurato, Federica Pellegrini. Non soltanto in ambito ‘lavorativo’, ma anche in ambito ‘social’. Sul suo canale social ufficiale, la giovane campionessa italiana di nuoto vanta di un seguito pazzesco. Non soltanto, infatti, il numero dei suoi followers è esponenziale, ma anche quello dei suoi post non è affatto da meno. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, è stato condiviso qualche ora fa. Immortalata mentre esce dall’acqua con un costume un pezzo e, soprattutto, super aderente sulla sua perfetta forma fisica, Federica ha lasciato tutti i suoi followers senza parole. Non a caso, a corredo del fantastico scatto sono giunti numerosi commenti di apprezzamento per la sua bellezza e l’atleticità del suo fisico. Ma non solo. Se si spulciano con attenzione tutti i commenti, non si può fare a meno di notarne uno in particolare. Che a sua volta, stando a quanto scritto, fa riferimento ad un dettaglio davvero incredibile. Ma procediamo con ordine. Ecco la deliziosa foto social:

Notate nulla di ‘strano’? Certo, la bellezza di Federica Pellegrini non può assolutamente passare inosservata. Ancora una volta, la nuotatrice italiana è stupenda. E lo si vede chiaramente. Eppure, c’è chi non può fare riferimento ad un particolare dettaglio. Di che cosa parliamo?

Ebbene si. Stando a questi diversi commenti spuntati sotto la foto Instagram della Pellegrini, alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare quella figura rossa che spunta da lontano. C’è chi crede sia Spiderman o, addirittura, il Gabibbo. Voi, però, ci avevate fatto caso?