Mara Venier all’Isola dei Famosi dopo Domenica In?

L’Isola dei Famosi sarà nelle mani di Mara Venier dopo Domenica In? Le ultime notizie.

Se vi state chiedendo chi saranno i partecipanti all’Isola dei famosi 2020 sappiate, come prima cosa, che è stata rinviata, per ora a data da destinarsi. Ci sono moltissimi rumors riguardanti i presunti partecipanti, ma ancora non si sa quale sarà il cast che prenderà parte a questa nuova edizione del reality di Mediaset. Sul web ovviamente iniziano a circolare tante curiose indiscrezioni come quella ad esempio che ha riguardato un po’ di tempo fa Arisa. La cantante sembrava essere contesa tra Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle e proprio il talent show targato Mediaset L’Isola dei Famosi. Una delle ultime notizie vorrebbe anche che Mara Venier, in qualche modo, potrebbe partecipare all’Isola dei famosi, ma non come naufraga proprio come conduttrice.

Chi condurrà l’Isola dei Famosi? Ipotesi Mara Venier

A raccontare i retroscena è TVblog. Il sito ha spiegato che Mediaset avrebbe fatto arrivare alla conduttrice attuale di Domenica In una offerta piuttosto interessante in un periodo in cui la conduttrice Rai è un po’ al centro del ciclone. Pare infatti che Mara Venier sia stata accusata di alcuni comportamenti scorretti. Ma la stessa Mara Venier ha smentito le accuse e l’accaduto, parlando anche di andare per avvocati. Pare inoltre che Domenica In sia un programma di successo, ma che la Venier in qualche modo abbia voglia di cambiare e che questa offerta di Mediaset l’abbia stuzziato parecchio.

Mediaset “attacca” la Rai

Questa indiscrezione sulla sua conduzione dell’Isola dei Famosi, ovviamente non è stata ancora confermata. Sicuramente però sappiamo che questo corteggiamento laddove fosse vero, farebbe sicuramente molto piacere alla Venier. Una strategia di attacco quella di Mediaset che pare voglia anche trasformare Domenica Live non al classico contenitore dalle 17 alle 19, ma farlo tornare alle origini, un programma fiume dalle prime ore del pomeriggio della Domenica. In ogni caso queste sono solo indiscrezioni e anche per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, non sappiamo se sarà Mara Venier a condurre o meno il programma.

Tra l’altro sempre sull’Isola dei Famosi, non sappiamo quando e dove comincerà, anche perché sarebbe dovuto iniziare ad aprile, ma invece è slittato perché il Grande Fratello vip 4 sembra che durerà ancora per diversi mesi, probabilmente proprio fine alla fine di aprile visti anche i risultati in termini di share pubblico molto interessanti.