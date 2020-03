Uomini e Donne, in arrivo una brutta notizia per il Trono Classico del dating show: una cosa del genere non era mai accaduto prima, cos’è successo.

Ammettiamolo: Uomini e Donne è un vero e proprio cult della televisione italiana. Sono diversi anni che milita su Canale 5, eppure il successo che il dating show di Maria De Filippi riscuote, giorno dopo giorno, è davvero spropositato. Ci riferiamo, badate bene, non soltanto alle vicende del Trono Over, di Gemma Galgani e company, ma anche del Trono Classico o, per meglio dire, quello dei Giovani. Anche se, proprio a tal proposito, sul sito web Il Vicolo delle News è trapelata una vera e propria brutta notizia. Certo, nulla di preoccupante, sia chiaro. Eppure, stando a quanto trapelato, sembrerebbe che una cosa del genere non sia mai capitata nella storia del programma. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne Classico, brutta notizia in arrivo: i dettagli

I quattro attuali tronisti di Uomini e Donne Classico sono: Daniele, Sara, Giovanna e Carlo. Ciascuno di loro, chi da più tempo e chi da meno, ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 con la speranza di incontrare l’uomo o la donna della sua vita. Certo, ognuno ha un carattere diverso dall’altro, ed è per questo motivo che le loro storie ed avventure stanno appassionando. Eppure, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe che non sia abbastanza. Durante questa settimana appena conclusa, il Trono Classico è stato mandato in onda lunedì 23 Febbraio, eppure sembrerebbe che gli ascolti registrati non siano stati affatto soddisfacenti. Da come raccontato dal sito web, sembrerebbe che l’appuntamento di inizio settimana con il dating show abbia registrato uno share pari al 16,6%. Insomma, dei numeri che, a quanto pare, non si sarebbero mai registrati in tutta la storia del programma.

Come reagirà, secondo voi, Maria De Filippi ad una notizia del genere? Secondo voi, perché le storie dei quattro tronisti non stanno appassionando più di tanto?

