L’Amica Geniale 3: trama e anticipazioni della nuova stagione

L’Amica Geniale 3 andrà in onda prossimamente su Rai 1: ecco la trama e le anticipazioni della nuova stagione della serie tv di Saverio Costanzo

Questa sera è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione de L’Amica Geniale. Un nuovo successo per la serie tv in onda su Rai Uno. Una media di oltre sei milioni di telespettatori e concorrenza sbaragliata. Il regista Saverio Costanzo è già a lavoro per la terza stagione della serie tv. Il nuovo capitolo sarà tratto dal romanzo di Elena Ferrante, “Storia di chi fugge e di chi resta“. Le protagoniste ovviamente saranno sempre Elena e Lila, ma le attrici cambieranno. Margherita Mazzucco e Gaia Girace, infatti, hanno salutato i loro personaggi nell’ultima puntata della serie televisiva. Non si conosce ancora, però, quali saranno le nuove attrici. Il ruolo di Elena dovrebbe essere interpretato da Alba Rohrwacher, la voce narrante nella serie tv. Per quanto riguarda Lila, invece, c’è ancora massima riservatezza. Non sappiamo, inoltre, quali attori saranno riconfermati nel cast della terza stagione. Elvis Esposito e Francesco Serpico, nella serie tv Marcello Solara e Nino Sarratore, ci hanno svelato in esclusiva che non hanno ancora ricevuto la chiamata di Saverio Costanzo.

L’Amica Geniale 3: trama e anticipazioni

La terza stagione della serie tv diretta da Saverio Costanzo proseguirà la narrazione là dove si era interrotta con “Storia del nuovo cognome”. Elena, prossima al matrimonio con Pietro Airota, torna a Napoli e incontra Enzo e Pasquale, i quali le riferiscono che Lila non sta bene e che vuole vederla. L’amica le chiede di prendersi cura del figlio nel caso dovesse succederle qualcosa. Lila sta male fisicamente perchè in fabbrica viene sfruttata. La ragazza si iscrive al Partito Comunista e inizia la lotta operaia. Nel frattempo aiuta Enzo, divenuto ormai il suo fidanzato, a studiare informatica. Elena, invece, torna a Firenze per sposarsi con Pietro. Le due amiche si separeranno di nuovo. La vita matrimoniale diventerà presto monotona e Elena inizierà una relazione clandestina con Nino Sarratore, comparso nuovamente nella sua vita. Elena sarà costretta a lasciare Pietro. Lila, invece, lavora come programmatrice insieme ad Enzo e inizia a guadagnare di più. Il quartiere, però, le diventa nuovamente ostile e la ragazza inizia ad avere nuovamente problemi con i fratelli Solara.

Al momento non sappiamo se Saverio Costanzo deciderà di aggiungere alla terza stagione anche l’altro capitolo de L’Amica Geniale, ovvero “Storia della bambina perduta“. Le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare in primavera. La messa in onda dovrebbe avvenire nel 2021.