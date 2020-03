Ghali, l’inedito retroscena sulla sua infanzia: la confessione a L’Assedio

Durante la sua recente intervista per L’Assedio, Ghali è stato il protagonista di una confessione che riguarda un retroscena sulla sua infanzia.

Mercoledì 26 Febbraio è andata in onda, su canale Nove, una nuova puntata de L’Assedio, il programma condotto da Daria Bignardi. Nel corso del classico appuntamento settimanale si è parlato davvero di tutto. A partire, quindi, dal Coronavirus che, in queste ultime settimane, sta attanagliando la nostra penisola. Fino ad incredibili e sorprendenti interviste a diversi personaggio di spicco. Uno di essi è stato Ghali. Il giovane rapper, reduce dal successo di Sanremo con il suo singolo Boogieman, si è completamente raccontato senza filtri alla padrona di casa. Non ha tralasciato nulla, Ghali. Svelando, tra l’altro, anche un inedito retroscena legato alla sua infanzia. Ecco che cosa ha raccontato a tal proposito.

Ospite della puntata di mercoledì 26 Febbraio de L’Assedio, come dicevamo precedentemente, è stato Ghali. Come ben tutti sapete, il giovane rapper vanta di un successo davvero clamoroso. Con le sue hit ‘Happy Days’ e tanti altri incredibili successi, il milanese ha fatto ballare e cantare milioni di italiani. Ed è proprio per questo motivo che la sua partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Le sue performances nel corso delle cinque serate hanno colpito davvero tutti. Soprattutto una delle prime. Quando, annunciato da Amadesu, ha fatto scendere le scale ad un suo sosia che inaspettatamente è caduto. Ovviamente, nulla di grave. Anzi, era già tutto ‘studiato’ a tavolino. Ecco. Ma nel corso della sua intervista a Daria Bignardi, Ghali cosa ha raccontato? Beh, innanzitutto è stato un vero e proprio fiume in piena. Il cantante, infatti, ha parlato di ogni cosa. A partire, quindi, dalla sua carriera. Fino al rapporto con sua madre ed, infine, un inedito retroscena sulla sua infanzia. Ecco di che cosa parliamo:

Non ha vissuto un’infanzia molto facile, Ghali. Come raccontato dal diretto interessato a L’Assedio, il rapper, da bambino, aveva suo padre in carcere. Ed è per questo motivo che, data l’immaturità dell’età, era convinto che tutti i bambini avessero il padre in prigione quando andava a trovarlo. ‘Credevo che tutti i miei compagni di classe avessero il padre in carcere’, dice Ghali a Daria Bignardi