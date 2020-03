GF Vip, le anticipazioni della quindicesima puntata di lunedì 2 Marzo prevedono la resa dei conti tra la Marini e la Elia ed una sorpresa.

Siete pronti per la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip? Noi non vediamo l’ora! Anche perché sappiate che, così come tutte le altre precedenti, l’appuntamento del 2 Marzo del reality sarà davvero imperdibile. Non sappiamo, ovviamente, tutte le anticipazioni in ogni minimo dettaglio. Eppure, quel poco che è trapelato sul web ci basta per definire la puntata di questa sera più che incredibili. Come tutte le altre volte, Alfonso Signorini tratterà di diversi argomento. Anche perché, ammettiamolo, questa è stata una lunga ed intensa settimana per alcuni concorrenti all’interno della casa. Si parlerà, quindi, della furiosa lite tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Ma non solo. Perché, come sempre, il padrone di casa ci regalerà dei colpi di scena davvero pazzeschi.

Anticipazioni GF Vip di lunedì 2 Marzo: cosa succederà

Come ogni settimana, anche nella puntata del GF Vip di lunedì 2 Marzo, Alfonso Signorini affronterà diverse tematiche davvero importanti. Come dicevamo precedentemente, questa è stata una settimana davvero particolare per i concorrenti del reality. Pensate, in sette giorni è accaduto davvero di tutto. A partire dalla furiosa lite tra la Marini e la Elia con le conseguenti lacrime della showgirl sarda. Fino al ripetuto scontro tra Teresanna Pugliese ed Antonio Zequila. Ebbene, ma quindi cosa succedere questa sera? Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, l’appuntamento di questo lunedì sarà più che imperdibile e, soprattutto, ricco di colpi di scena. Vediamoli nel dettaglio:

Resa dei conti: senza alcun dubbio, si affronterà il discorso dell’astio tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Si cercherà di capire il loro punta di vista e, ne siamo certi, si cercherà di capire per quale motivo l’opinionista di Piero Chiambretti ha reagito in quel modo nei confronti della showgirl sarda;

senza alcun dubbio, si affronterà il discorso dell’astio tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Si cercherà di capire il loro punta di vista e, ne siamo certi, si cercherà di capire per quale motivo l’opinionista di Piero Chiambretti ha reagito in quel modo nei confronti della showgirl sarda; Fantastica sorpresa: Fabio Testi, appena appresa la notizia del Coronavirus in Cina e in Italia, si è preoccupato per suo figlio che vive a Shangai. Nonostante Signorini lo abbia tranquillizzato dicendo che sta bene, l’attore non si sente affatto sicuro. E, perciò, più volte ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa. Questa sera, il buon Testi riceverà una bellissima sorpresa da suo figlio;

Fabio Testi, appena appresa la notizia del Coronavirus in Cina e in Italia, si è preoccupato per suo figlio che vive a Shangai. Nonostante Signorini lo abbia tranquillizzato dicendo che sta bene, l’attore non si sente affatto sicuro. E, perciò, più volte ha espresso la sua volontà di abbandonare la casa. Questa sera, il buon Testi riceverà una bellissima sorpresa da suo figlio; Eliminato: al ballottaggio vi sono Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi. Chi tra questi quattro, quindi, sarà il meno votato dal pubblico?

al ballottaggio vi sono Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi. Chi tra questi quattro, quindi, sarà il meno votato dal pubblico? Nominations: nuovo mese, nuova settimana ed, ovviamente, nuove nominations.

Insomma, è o non è una puntata imperdibile? Decisamente si! Ovviamente, teniamo a precisarvi, queste sono soltanto alcune delle anticipazioni. Per il resto, non vi resta che seguire la quindicesima puntata di questa sera.

