Grande Fratello Vip 4, concorrente a rischio squalifica: il motivo

Un concorrente del Grande Fratello Vip 4 è a rischio squalifica: nella puntata di questa sera sarà affrontato il caso assai spinoso?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini entra ufficialmente nel vivo. Ieri pomeriggio il conduttore si è collegato con la casa più spiata d’Italia per comunicare ai concorrenti un annuncio molto importante: il GF VIP 4 andrà in onda sino alle fine di aprile, diventando così l’edizione vip più lunga di sempre. Un annuncio che è stato accolto con gran gioia dagli inquilini della casa più spiata d’Italia. È chiaro che nelle prossime puntate ci saranno nuovi ingressi. Due settimane fa hanno varcato la porta rossa Sara Soldati, Asia Valente e Teresanna Pugliese. Nella scorsa puntata, invece, sono entrati Sossia Aruta e Valeria Marini. Chi saranno i nuovi concorrenti del reality show di Canale 5? Nel frattempo ci saranno anche nuove eliminazioni: questa settimana al televoto ci sono le tre ragazze sopra menzionate insieme a Fabio Testi.

Grande Fratello Vip 4, concorrente a rischio squalifica

Nella scorsa puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ha dovuto abbandonare la casa più spiata d’Italia. La fidanzata di Paolo Ciavarro, infatti, ha rivolto espressioni abbastanza ingiuriose nei confronti di Andrea Denver e la produzione non ha potuto assolutamente chiudere un occhio. L’ex compagna di Francesco Sarcina ha così abbandonato il programma. La squalifica della Incorvaia si aggiunge a quella di Salvo Veneziano, squalificato ad inizio programma per altre espressioni ingiuriose nei confronti di Elisa De Panicis. Adesso a rischio squalifica potrebbero esserci altri due concorrenti del reality show di Canale 5. Nei giorni scorsi, infatti, il popolo del web si è schierato contro Asia Valente per una frase ritenuta offensiva rivolta a Sossio Aruta. Oltre alla Valente, anche Andrea Denver sarebbe a rischio squalifica. Secondo i telespettatori del reality show, infatti, il concorrente avrebbe bestemmiato. La produzione ovviamente è a lavoro per visionare tutti i filmati a disposizione. Questa sera potrebbe arrivare il verdetto su Denver e su Asia Valente.

Ricordiamo che anche Antonella Elia è a rischio squalifica. La concorrente, infatti, ha avuto una lite molto accesa con Valeria Marini, durante la quale ha spintono la coinquilina. La Marini ha subito richiamato l’attenzione della produzione, chiedendo la squalifica della Elia. Questa sera la lite tra le due concorrenti del GF VIP 4 sarà sicuramente uno dei temi della puntata. Il Grande Fratello deciderà di squalificare Antonella Elia per lo spintone rifilato a Valeria Marini?