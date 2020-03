Amici 19, provvedimenti per due concorrenti: la decisione del programma

Amici 19, provvedimenti per due concorrenti del reality in vista del prossimo serale: la decisione del programma sul futuro dei due ragazzi

E’ andata in onda venerdì scorso la prima puntata del serale di Amici, che ha decretato l’inizio di questa nuova stagione, preparando gli allievi ad una competizione agguerritissima. Tante sono state le novità spiegate da Maria De Filippi, all’inizio di questa nuova edizione serale, che come ogni anno riesce a tenere incollati al teleschermo milioni di telespettatori, che sognanti guardano lo show. Da quest’anno sono state abolite le squadre e gli allievi non sono seguiti da alcun direttore artistico, ma soltanto dai loro professori, che dall’inizio dell’anno cercano di impartire loro i migliori insegnamenti. Tanti sono stati anche gli ospiti che nel corso della puntata hanno fatto il loro ingresso in studio facendo ballare e cantare sia il pubblico presente al serale che quello da casa. Tornati in casetta però per molti ragazzi non è stato semplice fare i conti con i giudizi che i giudici hanno deciso di inviare loro tramite dei video messaggi o, come nel caso di Gaia, attraverso una lettera. Tanti sono stati i momenti di sconforto, ma questo non ha impedito agli allievi di riprendere i loro allenamenti per dare il massimo.

Amici 19, provvedimenti per due concorrenti: cosa deciderà la produzione?

Nei giorni scorsi all’interno della casetta molte sono state le discussioni nate tra gli allievi di questa edizione. In particolare quelle tra Martina e Francesco, e tra Nicolai e il resto del gruppo. Se per i primi due i toni sembrano essersi molto distesi dopo la loro eliminazione di venerdì, nel caso di Nicolai non è così. Nel corso di questi giorni di permanenza nella casetta con il resto dei compagni, il ballerino è apparso piuttosto scontroso e polemico con gli altri allievi. Il suo comportamento spesso è mal digerito dal resto del gruppo, che cerca in ogni modo di avere un dialogo con lui, mal riuscendoci. Nell’ultima settimana il ballerino si è presentato in ritardo ad ogni lezione di danza, venendo prelevato dai collaboratori della redazione. Atteggiamento analogo è stato assunto anche stamattina, e come lui anche Javier, ha fatto tardi a lezione.

Il programma ha ritenuto il loro atteggiamento poco corretto nei confronti degli insegnanti, della redazione e degli allievi, decidendo di prendere seri provvedimenti. Attualmente non si sa di che provvedimento si tratti, quindi non ci resta che seguire la situazione per capire che conseguenze ci saranno per i due ballerini.