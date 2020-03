Uomini e Donne, scatta il primo bacio per Giovanna Abate: è proprio lui

Uomini e Donne, scatta il primo bacio per la tronista Giovanna Abate: queste sono le anticipazioni ‘bomba’ di qualche ora fa, è proprio lui.

Martedì 3 Marzo è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E, stando a quanto trapelato dal sito web Il Vicolo delle News, sembrerebbe essere stata una puntata davvero ‘scoppiettante’. È accaduto davvero di tutto, ve lo anticipiamo. Anche se, da quanto si evince, sembrerebbe che la protagonista indiscussa sia stata Giovanna Abate. Ebbene si. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli è da poche settimane salita sul trono, eppure il suo percorso è iniziato davvero alla grande. Nel corso della registrazione odierna, sembrerebbe che ci sia stato per la bella romana il primo bacio con uno dei suo corteggiatori. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, primo bacio per Giovanna Abate: anticipazione ‘bomba’

Sapevamo che il trono di Giovanna Abate a Uomini e Donne non sarebbe stato affatto scontato. Ed, in effetti, così è stato. Stando a quanto riporta il sito web Il Vicolo delle News, la registrazione del Trono Classico di martedì 3 Marzo è stata davvero molto importante per la giovane tronista romana. Sembrerebbe, infatti, che, a poche settimane da questo suo nuovo percorso televisivo, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli abbia ricevuto il suo primo bacio. Ebbene si, avete letto proprio bene. In fondo, sin dal suo precedente percorso, Giovanna aveva dimostrato il suo carattere forte e deciso. E lo è stato altrettanto anche in questa situazione. Sappiamo, però, cosa vi state chiedendo: chi è il ragazzo che la bella Abate ha baciato? Ve lo sveliamo immediatamente.

Non è stato un bacio passionale, sia chiaro. Eppure, per il suo primo ‘approccio fisico’, Giovanna Abate ha scelto Sonny. Ebbene si. È proprio con il corteggiatore di Sara che la tronista romana sembra aver costruito qualcosa in più nella loro ultima esterna. Come andrà a finire tra di loro?