Clizia Incorvaia ha finalmente svelato la verità sulla sua età: pochissimi istanti fa, sul suo canale social ufficiale, la sicilia ha confessato tutto.

È, senza alcun dubbio, una delle domande più frequenti di questi ultimi giorni: quanti anni ha Clizia Incorvaia? Il ‘dubbio’ è stato suscitato nel corso della puntata scorsa di Live-Non è la D’Urso. Quando, sottopostasi alle cinque sfere, la giovane modella siciliana ha ‘tergiversato’ sulla domanda di Daniele Interrante riguardante proprio la sua età. ‘Superati i trent’anni non si dice più nulla’, aveva risposto l’ex concorrente del Grande Fratello. È proprio per questo motivo che, anche a causa del ‘caso’ che è scoppiato, Clizia ha deciso di svelare tutta la sua verità. E lo ha fatto pochissimi istanti fa. Quando, tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, la bella siciliana ha svelato i suoi reali anni.

Clizia Incorvaia, la verità sulla sua età: l’annuncio su Instagram

Anche durante la quindicesima diretta de Grande Fratello vip, Alfonso Signorini ha trattato questo argomento. Chiamato nella mistery room, Paolo Ciavarro ha scoperto del ‘caso’ che, in questi ultimi giorni, si è creato intorno all‘età di Clizia Incorvaia. Durante la sua permanenza all’interno della casa, la giovane modella siciliana aveva dichiarato di avere 35/36 anni. Invece, secondo alcune informazioni trapelate dal web, sembrerebbe non essere affatto così. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto chiarire la questione. Tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo account social ufficiale, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha finalmente svelato la sua verità. Siete curiosi di saperla? Beh, Clizia non ha 36 anni, bensì 39 anni. La domanda, però, adesso sorge spontanea: perché la Incorvaia ha mentito? Ovviamente, vi spiegheremo tutti i dettagli raccontati dalla dirette interessata. Anche se, a quanto pare, è stata una bugia detta a ‘fin di bene’. Ecco di che cosa parliamo:

Stando alle parole dette da Clizia Incorvaia sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che la giovane modella siciliana abbia deciso di mentire sulla sua età per ‘abitudine’. Ci spieghiamo meglio. L’ex moglie di Sarcina ha confessato che, all’inizio della sua carriera da modella, avendo questo aspetto infantile, non riusciva a lavorare. Così, il suo agente, per darle la possibilità di lavorare, le faceva dichiarare quattro anni in meno. Ed è proprio questa l’età che, ancora adesso, conosceva sia il Grande Fratello che tutti. Insomma, il ‘mistero’ è stato finalmente svelato. Clizia è alla soglia di quarant’anni, ma, diciamoci la verità, ne dimostra molti ma molti di meno, no?

