Paolo Ciavarro è certamente uno dei grandi protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 4. Col suo carattere mite e dolce, sta conquistando tutti, dentro e fuori dalla casa. I compagni di avventura lo adorano e lo trovano un ragazzo solare e molto educato, ed è un po’ anche il pensiero dei telespettatori da casa. Adesso che è stato protagonista dell’inizio di una storia d’amore con Clizia Incorvaia è ancor più sotto la lente d’ingrandimento. Una storia d’amore nata sotto i riflettori, e che purtroppo si è già dovuta ‘interrompere’. Già, perché la ragazza è dovuta uscire dalla casa più spiata d’Italia, a causa di una squalifica, lasciando Paolo all’interno della casa. Nonostante la mancanza della ragazza si faccia sentire, il ragazzo continua la sua avventura nel Grande Fratello, in compagnia degli altri concorrenti, con cui ha instaurato un ottimo rapporto. Proprio poco fa, il ragazzo è stato protagonista di un momento davvero imbarazzante, creatosi con Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Fernanda Lessa. Vediamo insieme cos’è successo….

Poco fa, sul sito mediaset play, alla sezione dedicata al Grande Fratello, abbiamo potuto assistere ad una scena davvero imbarazzante per il povero Paolo. Il ragazzo si trovava ai fornelli, in compagnia della coetanea Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Fernanda Lessa. Le tre donne hanno intavolato una discussione sugli uomini e le loro abilità sotto le lenzuola. In particolare Fernanda ha rivelato che quasi sempre lei utilizza della biancheria molto semplice, di cotone, senza fronzoli e che ogni tanto tira fuori dal cassetto un reggiseno tutto pizzi e merletti e lo spaccia per nuovo col marito, burlandosi di lui. Divertita la Di Benedetto ha continuato dicendo che gli uomini provano soddisfazione nel riuscire a slacciare il reggiseno ad una donna, come se fosse una vera e propria conquista.

Dal canto suo Paolo ha iniziato ad essere in imbarazzo per l’argomento e ha candidamente ammesso: “Io non sono capace di slacciare il reggiseno“. Il tutto accompagnato dalle risate delle amiche e le guance rosse d’imbarazzo! Nonostante l’imbarazzo iniziale, questo è stato certamente un buon modo per distrarsi dalla mancanza di Clizia. Per vedere il filmato completo potete cliccare QUI!