GF Vip, clamoroso colpo di scena in diretta: “Chiedo al pubblico di aiutarmi a uscire”; ecco cosa è successo durante la puntata di ieri.

È accaduto davvero di tutto, nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv è entrato ormai nel vivo e i colpi di scena sono davvero all’ordine del giorno. Come le liti: l’ultima, davvero furiosa, è scoppiata proprio ieri durante la diretta. A scontrarsi sono stati Antonio Zequila e Adriana Volpe, in disaccordo totale sul presunto flirt che avrebbero avuto in gioventù. Ma un altro colpo di scena ha spiazzato tutti, durante la puntata di ieri: si tratta di una richiesta molto particolare di Fabio Testi. Il concorrente è molto provato da quando in Casa è arrivata la notizia della diffusione del Coronavirus: uno dei suoi figli vive a Shangai e non poterlo sentire ogni giorno crea a Fabio molta sofferenza. Per rassicurarlo, Alfonso Signorini gli fa un regalo: una clip proprio del figlio, che da Shangai manda i saluti all’amato papà per tranquillizzarlo. Ma Fabio ammette di vivere davvero male questa situazione: “Non riesco ad essere lo stesso qui dentro”. A questo punto, arriva la richiesta per il pubblico. Ecco le sue parole.

GF Vip, clamoroso colpo di scena in diretta: Fabio Testi chiede al pubblico di aiutarlo a uscire

“Non riuscire a parlarci quotidianamente con tutto quello che sta succedendo là e qui, è un macigno nello stomaco”. Con queste parole, in confessionale, Fabio Testi spiega la situazione difficile in cui si trova. Il concorrente ha un figlio che vive a Shangai e, a causa dell’emergenza Coronavirus, Fabio non riesce a non avere notizie continue. E nonostante la clip mostratagli da Signorini, in cui proprio il figlio rassicura Testi, quest’ultimo sembra aver preso la sua decisione: “Io ringrazio il pubblico per il grande affetto dimostrato fino ad oggi, ma mi rivolgo proprio al pubblico, da papà, con sommo dispiacere chiedo se mi aiuta a uscire per parlare con i miei figli. Grazie!”. Parole che Fabio pronuncia senza nascondere la commozione. Parole che hanno toccato il cuore di tutti, compresi i suoi coinquilini, che, a malincuore, hanno deciso di ascoltare la sua richiesta e nominarlo. I nominati di ieri sera, infatti, sono Asia, Sara e Fabio. Chi sarà l’eliminato della prossima puntata?

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda di mercoledì, per scoprire se il pubblico ascolterà la richiesta di Fabio o se deciderà di salvarlo. Restate collegati!