Grande Fratello Vip, i nominati del 2 marzo: la decisione inaspettata di uno dei concorrenti in gara

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata dove è accaduto davvero di tutto, a partire dalla lite furiosa in diretta tra Adriana Volpe e Antonio Zequila. E, come sempre, anche ieri sera c’è stato il temutissimo momento delle nomination. Uno dei tre nominati è stato decretata dal precedente televoto, quello chiuso proprio ieri sera. Un televoto che non ha previsto eliminazione: il meno votato finiva automaticamente in nomination per la prossima settimana. Si tratta di Asia Valente. Chi sono gli altri due nominati della serata? Ve lo sveliamo subito.

Nuova puntata del GF Vip e, quindi, nuove nomination! Che, ieri sera, sono arrivate in modo davvero particolare. Il Grande Fratello, si sa, ama stupire i concorrenti con colpi di scena nel regolamento. E quindi, dopo l’annuncio di Asia Valente in nomination, arriva una particolare ‘catena di salvataggio’. Ogni uomo, a turno, è entrato nella stanza dei super led, salvando una sola donna. L’ultima rimasta, e quindi non salvata da nessuno, è finita in nomination: si tratta di Sara Soldati. Infine, il terzo nominato è stato scelto tra gli uomini: le donne erano immuni. Ed in nomination è finito Fabio Testi, ma in seguito a una decisione ben precisa: il concorrente ha chiesto esplicitamente al pubblico di aiutarlo da uscire. Dopo l’annuncio dell’emergenza Coronavirus, Fabio sta male per non poter sentire quotidianamente il figlio, che vive a Shangai. Una richiesta che i coinquilini, a malincuore, hanno ascoltato, nominandolo. Non ci resta che scoprire se, anche il pubblico da casa, deciderà di accontentare il concorrente.

I nominati di questa settimana sono, quindi, Asia, Sara e Fabio. Chi sarà il prossimo eliminato dalla Casa? Lo scopriremo nella prossima puntata, che andrà in onda di mercoledì sera, non più lunedì. Non perdetela!