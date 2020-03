Serale Amici 19, anticipazioni seconda puntata: annunciati duetti e ospiti

Venerdì andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici 19: ecco le anticipazioni con gli ospiti e i duetti annunciati

È iniziato il serale della diciannovesima edizione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi ha preso il via venerdì scorso. In studio, oltre ai dieci allievi, erano presenti anche i giurati e l’ospite d’eccezione. La giuria quest’anno è formata da Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. L’ospite, invece, è Tommaso Paradiso. Nella prima puntata ci sono state subito due eliminazioni: Martina e Francesco hanno dovuto abbandonare il programma. La prossima puntata andrà in onda venerdì prossimo, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quest’anno il programma di Maria De Filippi ha subito uno spostamento, ma tornerà al sabato appena C’è Posta per Te sarà terminato. La finale andrà in onda durante la sesta puntata, mentre le ultime puntate saranno dedicate agli ex allievi della scuola più famosa d’Italia.

Serale Amici 19, anticipazioni seconda puntata

Venerdì 6 marzo 2020 andrà in onda il secondo appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi. Gli otto allievi rimasti in gara si affronteranno per accedere alla terza puntata. Come avvenuto nel corso della prima puntata, il primo classificato otterrà l’opportunità di accedere alla prossima puntata, mentre l’ultimo sarà eliminato. Nella scorsa puntata sono stati eliminati due cantanti, ergo venerdì sarà la volta di un ballerino? Nel frattempo, la produzione ha annunciato, attraverso il daytime in onda su Real Time e i canali social, gli ospiti e i duetti della seconda puntata del programma. In studio ci saranno Fabrizio Moro e Mahmood, i quali duetteranno rispettivamente con Jacopo e Gaia. Giulia, invece, duetterà con Loredana Bertè. Nyv, invece, duetterà con Al Bano, già presente nella prima puntata del prgramma. La rosa degli ospiti ovviamente non è finita e nei prossimi giorni saranno annunciati nuovi protagonisti della prossima puntata del talent show.

Nelle prossime ore scopriremo anche se Tommaso Paradiso sarà presente anche nella seconda puntata del talent show di Canale 5.