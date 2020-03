Belen Rodriguez mortificata su Instagram: “Chiedo scusa”, cos’è successo

Belen Rodriguez è apparsa mortificata su Instagram: “Chiedo scusa”, ecco cos’è successo alla showgirl argentina e le sue parole

Belen è una delle modelle e showgirl più seguite sui social network. La compagna di Stefano De Martino conta più di nove milioni di seguaci su Instagram ed ha letteralmente staccato le sue rivali. Il popolare social network è divenuto ormai una fonte di guadagno, nonché una vera e propria vetrina pubblicitaria. L’account social della Rodriguez è molto seguito: i fan guardano con trasporto le stories pubblicate dalla showgirl e i post raggiungono sempre un numero ragguardevole di like. Di recente, la modella argentina ha pubblicato anche una foto in abito da sposa, facendo impazzire i suoi seguaci. Il post, però, non conteneva alcun riferimento esplicito. Con De Martino, infatti, non si parla di secondo matrimonio.

Belen Rodriguez, la showgirl mortificata su Instagram

Attraverso le stories, la Rodriguez racconta tutta la sua giornata, includendo anche dolci momenti con il figlio Santiago e il compagno Stefano De Martino. Ieri sera, la showgirl argentina ha pubblicato una ricetta per i suoi seguaci. La descrizione aggiunta alle varie stories, però, era piena, zeppa di errori ortografici. La modella ha avuto più di qualche problema con le doppie: ad ‘aggiungo’ ha tolto una ‘g’, mentre a ‘pomodorini’ ha aggiunto una ‘m’. I suoi seguaci, che sono sempre molto attenti, hanno fatto notare gli errori alla modella argentina, che oggi si è scusata sul popolare social network. La Rodriguez è apparsa molto mortificata e tra le stories ha dichiarato: “Volevo chiedere scusa a tutto il pubblico italiano per i miei sbagli durante la ricetta”. La showgirl poi ha cercato di giustificarsi: “La verità è che non mi funzionava il T9″ e poi ha aggiunto “In Argentina non ci sono le doppie”.

La compagna di De Martino ha spiegato che, siccome si è sentita ferita nell’orgoglio per tutti i commenti terribili giunti via direct, adesso andrà a fare dizione. Sarà verò?