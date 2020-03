Sembrerebbe che il cantante Mahmood abbia un flirt in corso con un ex ballerino di Amici: questa è la clamorosa indiscrezione del settimanale ‘Chi’.

Con il suo singolo ‘Soldi’, Mahmood ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, come ben ricorderete, è stato il vincitore dell’edizione di quell’anno del Festival di Sanremo, ma ha letteralmente scalato tutte le classifiche musicali. Ogni suo singolo riscuote un clamore davvero assoluto. E lo sarà, senza alcun dubbio, anche quest’ultimo. Con la canzone ‘Rapide’, il giovane rapper sta allietando milioni di spettatori radiofonici. Ma non è affatto finita qui. Perché, in questo ultimi periodo, il cantante sta facendo parlare anche per un suo presunto flirt con un ex ballerino di Amici. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale ‘Chi’. Che, sul numero di questa settimana, avrebbe pubblicato delle foto del cantante proprio in compagnia del talentuosissimo danzatore. Ma chi è lui? Scopriamolo insieme.

Mahmood, flirt con un ex ballerino di Amici? Chi è lui

Il numero di questa settimana di ‘Chi’ sarà davvero pazzesco. Non soltanto, infatti, si offrirà ampio spazio alla presunta crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, svelando – tra l’altro – un indizio che sembrerebbe insinuare ancora di più questo dubbio, ma si parlerà anche di Mahmood. Ebbene si. Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che il giovane cantante abbia un flirt con un ex ballerino di Amici. Non a caso, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini sono state pubblicate delle foto che ritraggono i due ragazzi insieme che camminano per le vie di Milano. Ecco, siete curiosi di sapere di chi parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. È proprio Gabriele Esposito ad essere stato paparazzato in compagnia di Mahmood. Il napoletano ha partecipato alla edizione di Amici nel 2015. E da lì ha cavalcato l’onda del successo. Tanto da essere, per circa due edizioni, uno dei ballerini professionisti del medesimo talent.

Al momento, ci teniamo a precisare, non è nulla di certo. Fino ad adesso, infatti, si parla di indiscrezioni. Se son rose, fioriranno, no?

