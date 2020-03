Per chi non conoscesse Gabriele Esposito, ecco chi è il ballerino professionista di Amici e presunto fidanzato del cantante Mahmood

Gabriele Esposito è stato paparazzato dal settimanale Chi in compagnia di Mahmood. I due, come annunciato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, pare siano fidanzati. Al momento, però, si tratta solo di un’indiscrezione da prendere con le pinze. I due ragazzi non si sono ancora pronunciati riguardo alla presunta storia d’amore. Per chi non conoscesse Gabriele, di seguito vi diciamo chi è il ballerino professionista del talent show Amici di Maria De Filippi.

Chi è Gabriele Esposito?

Gabriele è stato il vincitore della categoria danza della quindicesima edizione del serale di Amici. Il percorso del ballerino nella scuola più famosa d’Italia è stato molto lungo. Il ragazzo, originario di Torre Annunziata, ha sbaragliato la concorrenza durante la fase della scuola, ottenendo per primo la maglia del serale. Esposito è stato poi scelto dai direttori artistici, Emma ed Elisa, per entrare a far parte della squadra bianca. Una scelta rivelatasi giusta, dato che il ballerino ha trionfato nella sua categoria, battendo in finale Ale. Gabriele ha 22 anni ed ha tre fratelli, di cui due gemelli. Ha iniziato a ballare hip hop a 6 anni e in seguito si è avvicinato alla danza moderna. Entrare nella scuola di Amici è sempre stato un sogno della nonna. Gabriele ha partecipato al talent show, ha vinto nella sua categoria e adesso fa parte del corpo di ballo di professionisti. Una vera gioia per tutta la sua famiglia. La partecipazione alla quindicesima edizione del talent show ha regalato una forte notorietà al ballerino. Anche sui social network, l’account di Gabriele ha conquistato migliaia e migliaia di seguaci. Oggi su Instagram il ballerino conta circa 800 mila seguaci. Un numero abbastanza ragguardevole se comparato agli altri ballerini professionisti del programma. Gabriele, inoltre, è uno dei professionisti più stimati del programma, nonché uno dei più amati dal pubblico.

Riguardo alla vita privata del ballerino non abbiamo mai avuto notizie. Gabriele, infatti, è molto riservato. Quest’oggi, però, il settimanale Chi ha diffuso la notizia, corredata da alcune foto, di un presunto flirt con Mahmood, vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Soldi“. I due sono stati paparazzati per le vie di Milano. Come abbiamo scritto anche sopra, al momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione. Gabriele non ha ancora pubblicato alcuna dichiarazione sui suoi account social, quindi non abbiamo una conferma ufficiale da parte del ballerino professionista di Amici.