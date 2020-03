Ludovica Valli manda Instagram in tilt con una super scollatura: forme esplosive in primo piano per l’ex tronista, ma i fan notano un ‘incredibile’ dettaglio.

Ludovica Valli ha trascorso un compleanno davvero indimenticabile insieme al suo compagno Gianmaria De Gregorio, che l’ha portata a Dubai per l’occasione. Ludovica ha compiuto 23 anni e ha deciso di vivere questo giorno speciale lontano da tutto e tutti, in dolce compagnia, per godere di un po’ di sano e meritato relax. Sempre attivissima sui social, dove conta ben 1 milione e 700mila followers, l’ex tronista di Uomini e Donne sta condividendo con i fan ogni momento della sua vacanza, come del resto ha sempre fatto. Il profilo Instagram della Valli, infatti, è pieno di foto e video che mostrano tutto quello che fa, comprese le immagini più ‘bollenti’, che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato. Anche l’ultima foto che ha pubblicato è ‘spaziale’. Ludovica, infatti, indossa un abito dalla scollatura super, che mette in primo piano le sue forme esplosive. Moltissimi fan, però, si sono soffermati su un ‘incredibile’ dettaglio della foto.

Ludovica Valli, scollatura irresistibile: ecco l’incredibile dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan

Ludovica Valli sa sempre come far impazzire i fan. L’ex amatissima tronista di Uomini e Donne ha un fisico da urlo e lo mette in evidenza senza problemi anche sui social. Poco fa ha pubblicato uno scatto davvero irresistibile, in cui è al tavolo di un ristorante a Dubai con il suo fidanzato, che le ha regalato un mazzo di rose per il suo compleanno. Tutti gli occhi, però, sono puntati sulla scollatura super del suo abito, che mette in evidenza le forme esplosive di Ludovica, che a stento sono contenute nel vestito.

Oltre al dettaglio ‘bollente’ della scollatura, ce n’è un altro che ha catturato l’attenzione dei fan, scatenando tantissimi commenti. Stiamo parlando dell’abito di Ludovica, che molti sono convinti di aver già visto da qualche parte…

Ebbene sì, alcuni fan hanno notato che questo è lo stesso abito che Ludovica ha indossato nel corso di una puntata di Uomini e Donne. Una memoria incredibile, non trovate?